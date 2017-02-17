Евгений Алхимов назначен на пост спортивного директора «Урала»

«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

«Терек» арендовал защитника «Ромы». Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Форвард «Краснодара» Вандерсон оценил игру команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:0) в Краснодаре.

Вандерсон: Не дали «Фенербахче» ни единого шанса

Вандерсон: Не дали «Фенербахче» ни единого шанса Форвард «Краснодара» Вандерсон оценил игру команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:0) в Краснодаре.

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз оценил игру команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со «Спартой» (4:0).

Дмитрий Полоз: Надо доказать в Праге, что не просто так разгромили «Спарту»

Дмитрий Полоз: Надо доказать в Праге, что не просто так разгромили «Спарту» Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз оценил игру команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со «Спартой» (4:0).

По информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», форвард «Зенита» Артем Поникаров перешел в «Афипс».

Нападающий «Зенита» продолжит карьеру в «Афипсе» По информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», форвард «Зенита» Артем Поникаров перешел в «Афипс».

Стали известны соперники «Рубина» в товарищеских матчах на третьем предсезонном сборе в Аликанте.

«Рубин» на третьем сборе проведет четыре контрольных матча

«Рубин» на третьем сборе проведет четыре контрольных матча Стали известны соперники «Рубина» в товарищеских матчах на третьем предсезонном сборе в Аликанте.

Луис Адриано: К матчу с «Краснодаром» мы подойдем в идеальном состоянии

Луис Адриано: К матчу с «Краснодаром» мы подойдем в идеальном состоянии Бразильский нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от предсезонных сборов.

Полузащитник «Зенита» Жулиано прокомментировал поражение своей команды в матче с «Андерлехтом» (0:2) в 1/16 финала Лиги Европы.

Жулиано: «Андерлехт» превзошел «Зенит», но мы должны верить в свои силы

Жулиано: «Андерлехт» превзошел «Зенит», но мы должны верить в свои силы Полузащитник «Зенита» Жулиано прокомментировал поражение своей команды в матче с «Андерлехтом» (0:2) в 1/16 финала Лиги Европы.

Телефактор своего поля «Советский спорт» опубликовал в четверг убийственную статистику.

«Спартак» обыграл норвежский «Олесунн» (3:1) в контрольном матче, но вновь показал слабую игру в обороне.

Что с обороной «Спартака»? Как красно-белые обыграли норвежцев

Что с обороной «Спартака»? Как красно-белые обыграли норвежцев «Спартак» обыграл норвежский «Олесунн» (3:1) в контрольном матче, но вновь показал слабую игру в обороне.

«Спартак» на сборе в Испании провел товарищеский матч с норвежским «Олесунном» и одержал победу со счетом 3:1.

«Спартак» обыграл «Олесунн» в товарищеском матче «Спартак» на сборе в Испании провел товарищеский матч с норвежским «Олесунном» и одержал победу со счетом 3:1.

Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо поделился впечатлениями после возвращения в общую группу, которое состоялось сегодня на утренней тренировке армейской команды на сборе в Кампоаморе.

Витиньо: Очень ждал, когда можно будет работать с мячом

Витиньо: Очень ждал, когда можно будет работать с мячом Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо поделился впечатлениями после возвращения в общую группу, которое состоялось сегодня на утренней тренировке армейской команды на сборе в Кампоаморе.

Нападающий «Спартака» Луис Адриано, открыв счет в проходящей в эти минуты товарищеской встрече с норвежским «Олесунном», продлил свою голевую серию в новом клубе.

Адриано отличился во всех четырех матчах, проведенных за «Спартак»

Адриано отличился во всех четырех матчах, проведенных за «Спартак» Нападающий «Спартака» Луис Адриано, открыв счет в проходящей в эти минуты товарищеской встрече с норвежским «Олесунном», продлил свою голевую серию в новом клубе.

«Терек» уступил «Удинезе» в товарищеском матче «Терек» проиграл «Удинезе» (2:4) в товарищеском матче.

Сегодня, 16 февраля в рамках товарищеского матча московский «Спартак» сыграет с норвежским «Олесунном».

«Спартак» победил «Олесунн». Как это было

«Спартак» победил «Олесунн». Как это было Сегодня, 16 февраля в рамках товарищеского матча московский «Спартак» сыграет с норвежским «Олесунном».

Бывший тренер «Урала», а ныне наставник «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко полностью расплатился с клубом из Екатеринбурга, сообщает Znak.com.

Скрипченко полностью рассчитался с «Уралом» Бывший тренер «Урала», а ныне наставник «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко полностью расплатился с клубом из Екатеринбурга, сообщает Znak.com.

Защитник Норберт Дьомбер, права на которого принадлежат «Роме», перешел в «Терек», сообщает официальный твиттер команды из Грозного.

«Терек» арендовал у «Ромы» защитника Дьомбера (фото) Защитник Норберт Дьомбер, права на которого принадлежат «Роме», перешел в «Терек», сообщает официальный твиттер команды из Грозного.

Стал известен стартовый состав «Спартака» на контрольный матч с норвежским «Олесунном», который пройдет в Испании.

Луис Адриано и Зе Луиш - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Олесунном»

Луис Адриано и Зе Луиш - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Олесунном» Стал известен стартовый состав «Спартака» на контрольный матч с норвежским «Олесунном», который пройдет в Испании.

Арены ЦСКА и «Краснодара» вошли список номинантов на премию «Лучший стадион года-2016».

Арены ЦСКА и «Краснодара» претендуют на приз «Лучший стадион года»

Арены ЦСКА и «Краснодара» претендуют на приз «Лучший стадион года» Арены ЦСКА и «Краснодара» вошли список номинантов на премию «Лучший стадион года-2016».

«Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего датского «Ольборга» Кристиана Бассогога. Об этом сообщил агент 21-летнего камерунца Дмитрий Селюк.

«Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего датского «Ольборга» «Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего датского «Ольборга» Кристиана Бассогога. Об этом сообщил агент 21-летнего камерунца Дмитрий Селюк.