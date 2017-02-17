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Евгений Алхимов назначен на пост спортивного директора «Урала»

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Евгений Алхимов назначен на пост спортивного директора «Урала», сообщает официальный твиттер клуба.

С 1 января эту должность занимал футбольный специалист Рохус Шох. 25 января «Урал» сообщил о его уходе с должности.

Ранее Алхимов занимал пост генерального директора «Читы». Подробности его назначения на пост спортивного директора «Урала» не сообщаются. 

После 17 туров «Урал» занимает 13-е место, в активе команды 14 очков.  

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