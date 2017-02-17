Евгений Алхимов назначен на пост спортивного директора «Урала»
Евгений Алхимов назначен на пост спортивного директора «Урала», сообщает официальный твиттер клуба.
С 1 января эту должность занимал футбольный специалист Рохус Шох. 25 января «Урал» сообщил о его уходе с должности.
Ранее Алхимов занимал пост генерального директора «Читы». Подробности его назначения на пост спортивного директора «Урала» не сообщаются.
После 17 туров «Урал» занимает 13-е место, в активе команды 14 очков.
ОФИЦИАЛЬНО: Евгений АЛХИМОВ - новый спортивный директор #ФКУрал. Подробности в ближайшее время на fc-ural.ru pic.twitter.com/h4c6c4pOHs— ФК Урал (@FCURAL) 17 февраля 2017 г.
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