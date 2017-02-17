Налдо: Если ван Перси будет играть в Стамбуле, нам нужно не дать ему развернуться
Защитник «Краснодара»
Налдо подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:0) в
Краснодаре.
«После зимней паузы тяжело было войти в игру. Но для нас очень важно было победить дома. Мы сделали это. Надеюсь, ответная игра будет для нас не менее позитивной по результату.
Быстрый гол – очень важный фактор, но я не могу сказать, чтобы он как-то нас расслабил. «Фенербахче» – сильная команда, и мы ждали от нее мощных атакующих действий: старались плотно держать игроков соперника, сохраняли полную концентрацию все 90 минут и в компенсированное время тоже. Это и помогло нам победить.
Ван Перси, безусловно, большой мастер. Если он будет играть в ответном матче, мы конечно должны сыграть против него как можно плотнее, не дать ему развернуться на поле. И тогда все у нас получится», – сказал Налдо в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, единственный гол в матче на четвертой минуте забил швед Виктор Клаессон.
Ответный матч пройдет 22 февраля в Стамбуле.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Краснодар - Фенербахче - 1:0 (1:0)
Голы
Классон 4 (1:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 70), Классон, Каборе, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 66)
Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72), Ленс
Предупреждения:
Подберёзкин, 42; Каборе, 48; Калешин, 64 - Калдырым, 50; Нойштедтер, 59
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция