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Налдо: Если ван Перси будет играть в Стамбуле, нам нужно не дать ему развернуться

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Защитник «Краснодара» Налдо подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:0) в Краснодаре.

«После зимней паузы тяжело было войти в игру. Но для нас очень важно было победить дома. Мы сделали это. Надеюсь, ответная игра будет для нас не менее позитивной по результату.

Быстрый гол – очень важный фактор, но я не могу сказать, чтобы он как-то нас расслабил. «Фенербахче» – сильная команда, и мы ждали от нее мощных атакующих действий: старались плотно держать игроков соперника, сохраняли полную концентрацию все 90 минут и в компенсированное время тоже. Это и помогло нам победить.

Ван Перси, безусловно, большой мастер. Если он будет играть в ответном матче, мы конечно должны сыграть против него как можно плотнее, не дать ему развернуться на поле. И тогда все у нас получится», – сказал Налдо в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, единственный гол в матче на четвертой минуте забил швед Виктор Клаессон.

Ответный матч пройдет 22 февраля в Стамбуле.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Краснодар - Фенербахче - 1:0 (1:0)

Голы

Классон 4 (1:0).

Состав

Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 70), Классон, Каборе, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 66)

Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72), Ленс

Предупреждения:

Подберёзкин, 42; Каборе, 48; Калешин, 64 - Калдырым, 50; Нойштедтер, 59

Судья:

Иван Кружляк (Словакия)

Место и дата

16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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