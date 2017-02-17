Налдо: Если ван Перси будет играть в Стамбуле, нам нужно не дать ему развернуться

Защитник «Краснодара» Налдо подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:0) в Краснодаре.

«После зимней паузы тяжело было войти в игру. Но для нас очень важно было победить дома. Мы сделали это. Надеюсь, ответная игра будет для нас не менее позитивной по результату.

Быстрый гол – очень важный фактор, но я не могу сказать, чтобы он как-то нас расслабил. «Фенербахче» – сильная команда, и мы ждали от нее мощных атакующих действий: старались плотно держать игроков соперника, сохраняли полную концентрацию все 90 минут и в компенсированное время тоже. Это и помогло нам победить.

Ван Перси, безусловно, большой мастер. Если он будет играть в ответном матче, мы конечно должны сыграть против него как можно плотнее, не дать ему развернуться на поле. И тогда все у нас получится», – сказал Налдо в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, единственный гол в матче на четвертой минуте забил швед Виктор Клаессон.

Ответный матч пройдет 22 февраля в Стамбуле.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча