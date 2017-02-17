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Юрий Газинский: Нужно извлечь ошибки и ехать в Турцию играть на результат

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:0) в Краснодаре.

«У нас была первая домашняя официальная игра. «Фенербахче» – хороший соперник, квалифицированная команда. Удалось забить один гол, не пропустили – самое главное.

Хотелось забить и два, и три гола. Они тоже умеют играть в футбол, хорошо обороняются. Нужно извлечь ошибки и ехать в Турцию играть на результат.

Ни в коем случае нельзя расслабляться перед ответной игрой. Нужно очень хорошо подготовиться и ехать в Турцию.

Прошли два полноценных сбора, хорошо подготовились, наверное, поэтому все сейчас выглядят неплохо», – сказал Газинский в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, единственный гол в матче на четвертой минуте забил швед Виктор Клаессон.

Ответный матч пройдет 22 февраля в Стамбуле.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Краснодар - Фенербахче - 1:0 (1:0)

Голы

Классон 4 (1:0).

Состав

Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 70), Классон, Каборе, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 66)

Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72), Ленс

Предупреждения:

Подберёзкин, 42; Каборе, 48; Калешин, 64 - Калдырым, 50; Нойштедтер, 59

Судья:

Иван Кружляк (Словакия)

Место и дата

16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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