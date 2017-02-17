Юрий Газинский: Нужно извлечь ошибки и ехать в Турцию играть на результат
Полузащитник «Краснодара»
Юрий Газинский прокомментировал первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче»
(1:0) в Краснодаре.
«У нас была первая домашняя официальная игра. «Фенербахче» – хороший соперник, квалифицированная команда. Удалось забить один гол, не пропустили – самое главное.
Хотелось забить и два, и три гола. Они тоже умеют играть в футбол, хорошо обороняются. Нужно извлечь ошибки и ехать в Турцию играть на результат.
Ни в коем случае нельзя расслабляться перед ответной игрой. Нужно очень хорошо подготовиться и ехать в Турцию.
Прошли два полноценных сбора, хорошо подготовились, наверное, поэтому все сейчас выглядят неплохо», – сказал Газинский в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, единственный гол в матче на четвертой минуте забил швед Виктор Клаессон.
Ответный матч пройдет 22 февраля в Стамбуле.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Краснодар - Фенербахче - 1:0 (1:0)
Голы
Классон 4 (1:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 70), Классон, Каборе, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 66)
Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72), Ленс
Предупреждения:
Подберёзкин, 42; Каборе, 48; Калешин, 64 - Калдырым, 50; Нойштедтер, 59
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция