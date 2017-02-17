Юрий Газинский: Нужно извлечь ошибки и ехать в Турцию играть на результат

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:0) в Краснодаре.

«У нас была первая домашняя официальная игра. «Фенербахче» – хороший соперник, квалифицированная команда. Удалось забить один гол, не пропустили – самое главное.

Хотелось забить и два, и три гола. Они тоже умеют играть в футбол, хорошо обороняются. Нужно извлечь ошибки и ехать в Турцию играть на результат.

Ни в коем случае нельзя расслабляться перед ответной игрой. Нужно очень хорошо подготовиться и ехать в Турцию.

Прошли два полноценных сбора, хорошо подготовились, наверное, поэтому все сейчас выглядят неплохо», – сказал Газинский в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, единственный гол в матче на четвертой минуте забил швед Виктор Клаессон.

Ответный матч пройдет 22 февраля в Стамбуле.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча