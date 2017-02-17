Самолет с игроками «Лады» сошел со взлетно-посадочной полосы
Самолет с игроками «Лады» сошел со взлетно-посадочной полосы при взлете из аэропорта в Риге, сообщает пресс-служба тольяттинцев.По предварительной информации, на воздушном судне находилось 40 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал.
В настоящее время самолет отправлен на стоянку. Аэропорт закрыт. Проводится техническое обследование взлетно-посадочной полосы.
Добавим, что сошедший с ВПП самолет прилетел в Ригу из Минска ночью 15 февраля.
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