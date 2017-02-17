Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Бастия- : -Монако
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ювентус- : -Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ростов-Дону» засчитана техническая победа после того, как игроки «Университета» заболели гриппом

Комментарии

Матч суперлиги между «Университетом» и «Ростов-Доном» не состоялся из-за эпидемии гриппа в команде из Ижевска.

В составе «Университета» сразу 11 игроков заболели гриппом. В этой ситуации сторонами было принято решение отменить игру. «Ростов-Дону» будет присуждена техническая победа со счетом 10:0.

Вместо матча «Ростов-Дон» провел в Ижевске полуторачасовую тренировку, в которой также приняли участие четыре игрока «Университета».

Теперь у «Ростов-Дона» 15 побед в 15 матчах. Следующий матч лидер турнира проведет 19 февраля с «Уфой-Алисой».

Суперлига

Женщины

«Университет» (Ижевск) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – -:+ (0:10)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в матче женской суперлиги«Ростов-Дон» одержал победу над «Ладой» (29:24) в матче женской суперлиги в Тольятти.В ¼ финала Кубка ЕГФ «Кубань» сыграет с «Битигхаймом», «Ростов-Дон» – с «Брест Бретанью»В среду в штаб-квартире EHF в Вене состоялась жеребьевка женского ¼ финала Кубка ЕГФ.«Ростов-Дон» разгромил «Бьясен» в Кубке ЕГФ«Ростов-Дон» одержал победу над «Бьясеном» из Норвегии (35:21) в матче шестого тура группового этапа Кубка ЕГФ в Ростове-на-Дону.«Звезда» крупно обыграла «Университет» в Ижевске«Звезда» одержала победу над «Университетом» из Ижевска (37:24) в матче женской суперлиги.«Звезда» вышла в финал четырех Кубка России«Звезда» одержала победу над «Университетом» из Ижевска (24:20) в ¼ финала Кубка России и вышла в финал четырех.«Звезда» победила «Луч», «Ростов-Дон» обыграл «Ставрополье-СКФУ»«Звезда» победила «Луч», «Ростов-Дон» обыграл «Ставрополье-СКФУ»В среду состоялись три матча в женской суперлиге.«Ростов-Дон» обыграл «Битигхайм» в Кубке ЕГФ«Ростов-Дон» одержал победу над «Битигхаймом» (34:24) в четвертом туре группового этапа Кубка ЕГФ.«Звезда» проиграла «Ладе» в Тольятти«Звезда» проиграла «Ладе» в ТольяттиЗвенигородская «Звезда» потерпела поражение от «Лады» (25:33) в матче суперлиги.Трефилов и Бужан примут участие в семинаре для тренеров женской суперлигиФедерация гандбола России проведет в Москве семинар для тренеров женской суперлиги.«Ростов-Дон» победил «Битигхайм» в Кубке ЕГФ«Ростов-Дон» одержал победу над немецким «Битигхаймом» (23:20) в матче третьего тура группового этапа Кубка ЕГФ в Людвигсбурге.«Ростов-Дон» победил «Динамо-Синару», «Кубань» была сильнее «Уфы-Алисы»«Ростов-Дон» одержал победу над «Динамо-Синарой» (27:20) в матче суперлиги.«Лада» обыграла «Луч» и догнала лидирующий «Ростов-Дон»Гандболистки тольяттинской «Лады» обыграли на выезде столичный «Луч» в матче чемпионата России.Трефилов извинился перед Ростовом-на-ДонуГлавный тренер женской сборной России Евгений Трефилов принес извинения жителям Ростова-на-Дону за резкие высказывания в адрес города во время матча чемпионата Европы с Чехией (26:24).«Кубань» сыграет с «Ладой» в Кубке России, «Звезда» – с «Университетом»Сегодня в офисе Федерации гандбола России состоялась жеребьевка ¼ финала женского Кубка России.«Ростов-Дон» проиграл «Дьору» в своем заключительном матче в ЛЧ в нынешнем сезоне«Ростов-Дон» потерпел поражение от «Дьора» (25:32) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.«Ростов-Дон» проиграл «Бухаресту» в матче Лиги чемпионовГандболистки клуба «Ростов-Дон» в упорной борьбе уступили румынскому «Бухаресту» в матче группового этапа Лиги чемпионов.«Ростов-Дон» проиграл «Мидтьюлланду» и опустился на четвертое место в группе«Ростов-Дон» потерпел поражение от «Мидтьюлланда» (23:25) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в Икасте (Дания).«Ростов-Дон» победил «Миттьюлланн» в матче Лиги чемпионовГандболистки «Ростов-Дона» нанесли поражение датскому «Миттьюлланну» в матче группового этапа Лиги чемпионов.Антон Ревенко: Зарплата Лесли сопоставима с зарплатой ТрефиловаГенеральный директор «Ростов-Дона» Антон Ревенко рассказал о финансовом положении клуба.«Ростов-Дон» проиграл «Дьору» в своем втором матче в Лиге чемпионов«Ростов-Дон» потерпел поражение от «Дьора» (27:28) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов в Ростове-на-Дону.
Главные новости
Биатлон
Чемпионат мира. Женщины. Эстафета. Онлайн
Футбол
Роман Орещук: Ситуация в «Торпедо» улучшается. Мы уже подписали трех игроков
Футбол
Александр Тукманов: Задача Орещука – комплектование «Торпедо» с учетом задачи выхода в ФНЛ
Футбол
Николас Ломбертс: У меня есть три месяца, чтобы попрощаться со всеми в «Зените»
Футбол
Орещук назначен спортивным директором «Торпедо»
Хоккей
Самолет с игроками «Лады» сошел со взлетно-посадочной полосы
Футбол
Первый канал еще не решил, будет ли показывать матчи сборной России с Бельгией и Кот-д'Ивуаром
Хоккей
Александр Овечкин: Кросби велик, если бы не травмы, он бы набрал 1000 очков раньше
Футбол
Президент «Реала» Перес планирует покинуть свой пост
Футбол
Арсен Венгер: Даже если я уйду, «Арсенал» не начнет выигрывать каждый матч
все новости
Ростов-Дон
Ростов-Донкалендарьстатистика
Университет
Университеткалендарьстатистика