«Ростов-Дону» засчитана техническая победа после того, как игроки «Университета» заболели гриппом

Матч суперлиги между «Университетом» и «Ростов-Доном» не состоялся из-за эпидемии гриппа в команде из Ижевска.

В составе «Университета» сразу 11 игроков заболели гриппом. В этой ситуации сторонами было принято решение отменить игру. «Ростов-Дону» будет присуждена техническая победа со счетом 10:0.

Вместо матча «Ростов-Дон» провел в Ижевске полуторачасовую тренировку, в которой также приняли участие четыре игрока «Университета».

Теперь у «Ростов-Дона» 15 побед в 15 матчах. Следующий матч лидер турнира проведет 19 февраля с «Уфой-Алисой».

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«Университет» (Ижевск) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – -:+ (0:10)