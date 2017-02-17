Владимир Стогниенко: «Зениту» срочно нужно прибавлять

Комментатор Владимир Стогниенко поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» (0:2).

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– «Если «Зенит» будет так играть – шансов совсем не будет. Они невнятно выглядели, и в обороне ошибки были, Единственный человек к которому претензий нет, это вратарь. «Зениту» срочно нужно прибавлять. Пока некоторая невнятица есть и она очень заметна, новички тяжеловато вживаются в команду, – приводит слова Стогниенко Nation News.

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Напомним, «Зенит» проиграл на выезде «Андерлехту» со счетом 0:2, дублем отметился Франк Ачимпонг. Ответная встреча состоится 23 февраля на стадионе «Петровский» в Петербурге.