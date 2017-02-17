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Владимир Стогниенко: «Зениту» срочно нужно прибавлять

Источник:  Nation NewsКомментарии

Комментатор Владимир Стогниенко поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» (0:2).

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– «Если «Зенит» будет так играть – шансов совсем не будет. Они невнятно выглядели, и в обороне ошибки были, Единственный человек к которому претензий нет, это вратарь. «Зениту» срочно нужно прибавлять. Пока некоторая невнятица есть и она очень заметна, новички тяжеловато вживаются в команду, – приводит слова Стогниенко Nation News.

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Напомним, «Зенит» проиграл на выезде «Андерлехту» со счетом 0:2, дублем отметился Франк Ачимпонг. Ответная встреча состоится 23 февраля на стадионе «Петровский» в Петербурге. 

Матч

Андерлехт - Зенит - 2:0 (2:0)

Голы

Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).

Состав

Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)

Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба

Предупреждения:

Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция


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