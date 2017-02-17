Орещук назначен спортивным директором «Торпедо»

На должность спортивного директора московского «Торпедо» назначен Роман Орещук, сообщает официальный сайт команды.

Орещук в качестве футболиста выступал на позиции нападающего в клубах: «Цемент», «Гекрис» (оба – Новороссийск), ЦСКА, «Черноморец», «Ростсельмаш», «Ильхва» (Южная Корея), «Легия» (Польша), АПОЭЛ (Кипр), «Уйпешт Дожа» (Будапешт), «Динамо» СПб, «Содовик», «Сокол», «Носта», «Лада», «Салют-Энергия», «Спортакадемклуб».

По окончании карьеры занимался агентской деятельностью. В 2016 году являлся спортивным директором московского «Динамо». 6 сентября договор со спортивным функционером был расторгнут по соглашению сторон.

О подробностях соглашения «Торпедо» с 41-летним специалистом не сообщается.