Агент: Из Озила делают козла отпущения, это несправедливо

Агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила Эркут Согут встал на защиту немецкого игрока, которого в последнее время много критикуют.

«Критика – это нормально в случае плохой игры. Но Месуту кажется, что никто не смотрит на его игру, все просто делают из него козла отпущения после неудачных результатов.

«Бавария» владела мячом 74%. Как плеймейкер может создавать моменты, когда у команды нет мяча. В таких матчах люди выбирают себе целью самого дорогого игрока команды, которым является Месут. Но он может всегда быть козлом отпущения. Это несправедливо.

Футбол – командный вид спорта, а «Арсенал» плохо играет как команда. На поле выходят 11 игроков, а критика достается только Месуту, как будто из-за него команда пропустила пять голов», – приводит Sky Sports слова Эркута Согута.

Напомним, в среду «Арсенал» крупно проиграл «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.