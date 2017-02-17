Агент: Из Озила делают козла отпущения, это несправедливо
Агент полузащитника «Арсенала»
Месута Озила Эркут Согут встал на защиту немецкого игрока, которого в последнее
время много критикуют.
«Критика – это нормально в случае плохой игры. Но Месуту кажется, что никто не смотрит на его игру, все просто делают из него козла отпущения после неудачных результатов.
«Бавария» владела мячом 74%. Как плеймейкер может создавать моменты, когда у команды нет мяча. В таких матчах люди выбирают себе целью самого дорогого игрока команды, которым является Месут. Но он может всегда быть козлом отпущения. Это несправедливо.
Футбол – командный вид спорта, а «Арсенал» плохо играет как команда. На поле выходят 11 игроков, а критика достается только Месуту, как будто из-за него команда пропустила пять голов», – приводит Sky Sports слова Эркута Согута.
Напомним, в среду «Арсенал» крупно проиграл «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.
Матч
Голы
Роббен 11 (1:0). Санчес 30 (1:1). Левандовски 53 (2:1). Алькантара 56 (3:1). Алькантара 63 (4:1). Мюллер 88 (5:1).
Состав
Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Видаль, Алькантара, Роббен (Рафинья, 88), Алонсо, Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86)
Арсенал: Оспина, Бельерин, Гиббс, Косьельни (Паулиста, 49), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Коклен (Жиру, 77), Джака, Айвоби (Уолкотт, 65), Санчес
Незабитые пенальти
Санчес (Арсенал), 29
Предупреждения:
Хуммельс, 26; Лам, 83 - Мустафи, 15; Санчес, 33; Джака, 60
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция