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Агент: Из Озила делают козла отпущения, это несправедливо

Источник:  Sky SportsКомментарии

Агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила Эркут Согут встал на защиту немецкого игрока, которого в последнее время много критикуют.

«Критика – это нормально в случае плохой игры. Но Месуту кажется, что никто не смотрит на его игру, все просто делают из него козла отпущения после неудачных результатов.

«Бавария» владела мячом 74%. Как плеймейкер может создавать моменты, когда у команды нет мяча. В таких матчах люди выбирают себе целью самого дорогого игрока команды, которым является Месут. Но он может всегда быть козлом отпущения. Это несправедливо.

Футбол – командный вид спорта, а «Арсенал» плохо играет как команда. На поле выходят 11 игроков, а критика достается только Месуту, как будто из-за него команда пропустила пять голов», – приводит Sky Sports слова Эркута Согута.

Напомним, в среду «Арсенал» крупно проиграл «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

Матч

Бавария - Арсенал - 5:1 (1:1)

Голы

Роббен 11 (1:0). Санчес 30 (1:1). Левандовски 53 (2:1). Алькантара 56 (3:1). Алькантара 63 (4:1). Мюллер 88 (5:1).

Состав

Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Видаль, Алькантара, Роббен (Рафинья, 88), Алонсо, Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86)

Арсенал: Оспина, Бельерин, Гиббс, Косьельни (Паулиста, 49), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Коклен (Жиру, 77), Джака, Айвоби (Уолкотт, 65), Санчес

Незабитые пенальти

Санчес (Арсенал), 29

Предупреждения:

Хуммельс, 26; Лам, 83 - Мустафи, 15; Санчес, 33; Джака, 60

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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