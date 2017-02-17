Алексей Игонин: «Зенит» очень много увлекался индивидуальной игрой

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2).

– Безусловно, кажется и хочется, чтобы «Зенит» был сильнее. И по фамилиям так оно и есть, но если судить по игре, то результат закономерен. «Зенит» играл плохо и, как часто бывает, ошибки в обороне привели к голам.

Хотелось, чтобы во втором тайме что-то поменялось, но «Андерлехт» выглядел лучше и моментов имел больше. Не знаю, как бы выглядел соперник, если бы ему не нужно было сохранять результат, а то, может, преимущество его было бы даже больше. «Зенит» очень много увлекался индивидуальной игрой, а командные скорости были на низком, не европейском уровне, – приводит слова Игонина «Р-Спорт».

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Напомним, «Зенит» проиграл на выезде «Андерлехту» со счетом 0:2, дублем отметился Франк Ачимпонг. Ответная встреча состоится 23 февраля на стадионе «Петровский» в Петербурге, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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