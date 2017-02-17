Алексей Игонин: «Зенит» очень много увлекался индивидуальной игрой
Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2).
– Безусловно, кажется и хочется, чтобы «Зенит» был сильнее. И по фамилиям так оно и есть, но если судить по игре, то результат закономерен. «Зенит» играл плохо и, как часто бывает, ошибки в обороне привели к голам.
Хотелось, чтобы во втором тайме что-то поменялось, но «Андерлехт» выглядел лучше и моментов имел больше. Не знаю, как бы выглядел соперник, если бы ему не нужно было сохранять результат, а то, может, преимущество его было бы даже больше. «Зенит» очень много увлекался индивидуальной игрой, а командные скорости были на низком, не европейском уровне, – приводит слова Игонина «Р-Спорт».
Ужасно, «Зенит»! Михаил Борзыкин – о поражении питерцев в Лиге Европы
Напомним, «Зенит» проиграл на выезде «Андерлехту» со счетом 0:2, дублем отметился Франк Ачимпонг. Ответная встреча состоится 23 февраля на стадионе «Петровский» в Петербурге, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
«Ивановичу мяч за спину бросают, а он не бежит...» Ловчев о матчах Лиги Европы
Матч
Голы
Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).
Состав
Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)
Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба
Предупреждения:
Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция