Майк Салливан: Думаю, что для Кросби нет ничего невозможного

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3 OT) прокомментировал достижение капитана команда Сидни Кросби, который набрал 1000-е очко.

«Он забил победный гол. Это немного теряется на фоне того, что он набрал 1000-е очко в этом матче. Но меня это совсем не удивляет.

Думаю, что для Сида нет ничего невозможного. Я считаю, что он настолько хорош», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Напомним, в матче с «Виннипегом» Кросби набрал 1000-е очко, сделав голевую передачу на форварда Криса Куница, после чего набрал еще два (1+1) очка, в том числе забил победный гол в овертайме.

В нынешнем сезоне на счету Кросби 64 (31+33) очка в 50 матчах.