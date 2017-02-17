Майк Салливан: Думаю, что для Кросби нет ничего невозможного
Главный тренер «Питтсбурга»
Майк Салливан после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3 OT) прокомментировал достижение капитана команда Сидни Кросби,
который набрал 1000-е очко.
«Он забил победный гол. Это немного теряется на фоне того, что он набрал 1000-е очко в этом матче. Но меня это совсем не удивляет.
Думаю, что для Сида нет ничего невозможного. Я считаю, что он настолько хорош», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.
Напомним, в матче с «Виннипегом» Кросби набрал 1000-е очко, сделав голевую передачу на форварда Криса Куница, после чего набрал еще два (1+1) очка, в том числе забил победный гол в овертайме.
В нынешнем сезоне на счету Кросби 64 (31+33) очка в 50 матчах.
Матч
Питтсбург - Виннипег - 4:3 О.Т. (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)
Голы:
Малкин (Хорнквист, Уилсон), 0:59 (1:0). Куниц (Кросби, Летанг), 6:28 (2:0). Лайне (Шейфли, Перро), 37:10 (2:1). Постма (Лоури), 44:22 (2:2). Бафлин (Шейфли), 48:24 (2:3). Кессел (Кросби, Летанг), 53:55 (3:3). Кросби (Малкин, Летанг), 64:38 (4:3).
Место и дата
17 февраля 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция