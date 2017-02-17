Николас Ломбертс: У меня есть три месяца, чтобы попрощаться со всеми в «Зените»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от матча против «Андерлехта» (0:2).

– Мы были на шаг позади соперника. Нам не хватало «физики» и мастерства, чтобы проявить себя. Просто-напросто мы были недостаточно хороши. Действительно, отсутствие игрового ритма играет роль в таких ситуациях. Но не в этом конкретном случае.

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Очень важно подойти сконцентрированным к ответной игре, возможно все. Здесь всегда тяжело играть, особенно при минусовой температуре. Я выступаю за «Зенит» уже 10 лет. Теперь у меня есть три месяца, чтобы попрощаться со всеми здесь, – приводит слова Ломбертса L'Avenir.

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Напомним, «Зенит» проиграл на выезде «Андерлехту» со счетом 0:2, дублем отметился Франк Ачимпонг. Ответная встреча состоится 23 февраля на стадионе «Петровский» в Петербурге, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Ломбертс перешел в «Зенит» из «Гента» в июле 2007 года. В составе петербургского клуба бельгиец провел 281 матч и забил 10 голов, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, четырехкратным чемпионом России, дважды обладателем Кубка России и четыре раза - Суперкубка России.

В сезоне-2016/17 31-летний защитник провел по пять матчей в чемпионате России и Лиге Европы.