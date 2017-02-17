Тайсон: Поздравляю болельщиков «Шахтера» с великолепной победой

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон поделился впечатлениями после матча против «Сельты» в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Хочу поздравить всю команду и болельщиков с великолепной победой «Шахтера». Сегодня мы показали свои лучшие качества, помогали друг другу и добились хорошего результата. Все поздравили с дебютным голом Густаво Бланко Лещука. Своей игрой он доказал, что должен быть частью «Шахтера».

Первый поединок на таком уровне – это всегда волнительно, но он справился с давлением и выдал отличный матч. Я очень надеюсь, что в Харькове нас будет поддерживать полный стадион и мы так же хорошо проведем ответную встречу», - цитирует Тайсона официальный сайт «Шахтера».

Лига Европы. 1/16 финала

Первый матч