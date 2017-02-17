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Тайсон: Поздравляю болельщиков «Шахтера» с великолепной победой

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон поделился впечатлениями после матча против «Сельты» в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Хочу поздравить всю команду и болельщиков с великолепной победой «Шахтера». Сегодня мы показали свои лучшие качества, помогали друг другу и добились хорошего результата. Все поздравили с дебютным голом Густаво Бланко Лещука. Своей игрой он доказал, что должен быть частью «Шахтера».

Первый поединок на таком уровне – это всегда волнительно, но он справился с давлением и выдал отличный матч. Я очень надеюсь, что в Харькове нас будет поддерживать полный стадион и мы так же хорошо проведем ответную встречу», - цитирует Тайсона официальный сайт «Шахтера».

Лига Европы. 1/16 финала

Первый матч

Матч

Сельта - Шахтер - 0:1 (0:1)

Голы

Густаво 27 (0:1).

Состав

Сельта: Альварес, Васс, Кастро, Мальо, Ронкалья, Кабрал, Эрнандес, Радойя (Санчес, 74), Гуидетти (Росси, 84), Бонгонда (Систо, 58), Аспас

Шахтер: Пятов, Срна, Исмаили, Ордец, Ракицкий, Малышев, Фред, Марлос (Азеведо, 90), Тайсон (Бернард, 84), Густаво, Дентиньо (Коваленко, 46)

Предупреждения:

Радойя, 67; Васс, 71; Аспас, 75 - Ордец, 41; Срна, 45; Тайсон, 45; Малышев, 75; Ракицкий, 81

Судья:

Гедиминас Мажейка (Литва)

Место и дата

16 февраля 21:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

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