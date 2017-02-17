Тайсон: Поздравляю болельщиков «Шахтера» с великолепной победой
Полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон поделился
впечатлениями после матча против «Сельты» в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним,
что его команда победила со счетом 1:0.
«Хочу поздравить всю
команду и болельщиков с великолепной победой «Шахтера». Сегодня мы показали
свои лучшие качества, помогали друг другу и добились хорошего результата. Все
поздравили с дебютным голом Густаво Бланко Лещука. Своей игрой он доказал, что
должен быть частью «Шахтера».
Первый поединок на таком уровне – это всегда
волнительно, но он справился с давлением и выдал отличный матч. Я очень
надеюсь, что в Харькове нас будет поддерживать полный стадион и мы так же
хорошо проведем ответную встречу», - цитирует Тайсона официальный сайт «Шахтера».
Лига Европы. 1/16 финала
Первый матч
Матч
Голы
Густаво 27 (0:1).
Состав
Сельта: Альварес, Васс, Кастро, Мальо, Ронкалья, Кабрал, Эрнандес, Радойя (Санчес, 74), Гуидетти (Росси, 84), Бонгонда (Систо, 58), Аспас
Шахтер: Пятов, Срна, Исмаили, Ордец, Ракицкий, Малышев, Фред, Марлос (Азеведо, 90), Тайсон (Бернард, 84), Густаво, Дентиньо (Коваленко, 46)
Предупреждения:
Радойя, 67; Васс, 71; Аспас, 75 - Ордец, 41; Срна, 45; Тайсон, 45; Малышев, 75; Ракицкий, 81
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
16 февраля 21:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция