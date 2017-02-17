Защитник «Андерлехта» Десхахт: Выход Ачимпонга застал «Зенит» врасплох
Защитник «Андерлехта» Оливье Десхахт поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита» (2:0).
– Очень важно, что мы не пропустили. Если забьем и в Петербурге, задача будет практически решена. В командном плане мы сыграли почти идеально, несмотря на большие изменения в составе. Сегодня на поле вышли те, у кого мало игровой практики, но команда не стала слабее.
– Не показалось, что выход Ачимпонга застал «Зенит» врасплох?
– Показалось. Они не смогли закрыть его, - приводит слова Десхахта Sporza.
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Напомним, «Зенит» проиграл на выезде «Андерлехту» со счетом 0:2, дублем отметился Франк Ачимпонг. Ответная встреча состоится 23 февраля на стадионе «Петровский» в Петербурге, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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Матч
Голы
Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).
Состав
Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)
Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба
Предупреждения:
Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция