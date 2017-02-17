Защитник «Андерлехта» Десхахт: Выход Ачимпонга застал «Зенит» врасплох

Защитник «Андерлехта» Оливье Десхахт поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита» (2:0).

– Очень важно, что мы не пропустили. Если забьем и в Петербурге, задача будет практически решена. В командном плане мы сыграли почти идеально, несмотря на большие изменения в составе. Сегодня на поле вышли те, у кого мало игровой практики, но команда не стала слабее.

– Не показалось, что выход Ачимпонга застал «Зенит» врасплох?

– Показалось. Они не смогли закрыть его, - приводит слова Десхахта Sporza.

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Напомним, «Зенит» проиграл на выезде «Андерлехту» со счетом 0:2, дублем отметился Франк Ачимпонг. Ответная встреча состоится 23 февраля на стадионе «Петровский» в Петербурге, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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