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Александр Бородюк: Мне бы хотелось продолжить работу в качестве тренера

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк заявил, что не планирует занимать должность спортивного директора РФС.

«Никаких встреч не было. Но мне, конечно, очень приятно и лестно, что в последние полгода РФС меня рассматривал сначала как тренера национальной сборной, потом – как тренера молодежной команды, а теперь – и как спортивного директора.

Хотелось бы, чтобы в РФС вовремя остановились и до других направлений деятельности федерации дело не дошло, поскольку я еще достаточно молод и в ближайшие годы мне бы хотелось продолжить свою работу в качестве тренера», – приводит ТАСС слова Бородюка.

Напомним, Бородюк входил в тренерский штаб сборной России с 2002 по 2012 годы, а в 2006 году исполнял обязанности главного тренера команды. После этого он тренировал «Торпедо» и «Кайрат».

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