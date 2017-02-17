Александр Тукманов: Задача Орещука – комплектование «Торпедо» с учетом задачи выхода в ФНЛ

Президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал назначение Романа Орещука спортивным директором клуба.

«Его задача – комплектование команды с учетом задачи выхода в первый дивизион (ФНЛ). Нам требуется усиление, а с учетом опыта Орещука и его знания предмета мы и приняли такое решение», – приводит «Р-Спорт» слова Тукманова.

Напомним, 41-летний Орещук начинал сезон в качестве спортивного директора «Динамо», но в сентябре покинул этот пост после трех месяцев работы в клубе.

Добавим, что по окончании игровой карьеры Орещук занимался агентской деятельностью.

«Торпедо» занимает четвертое место в зоне «Центр» ПФЛ, отставая на четыре очка от лидера – «Авангарда» из Курска.