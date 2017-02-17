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Аравин и двойка Денисьев/Антонов завоевали золото на Кубке наций по санному спорту

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Пхенчхане (Южная Корея) состоялся этап Кубка наций по санному спорту. Российские спортсмены завоевали две золотые медали. 

В одноместных санях первым стал россиянин Максим Аравин. В двойках первое место заняла российская пара Александр Денисьев/Владислав Антонов.

Санный спорт. Кубок наций

Пхенчхан (Южная Корея)

Мужчины. Одноместные сани

1. Максим Аравин (Россия) 48,843

2. Самуэль Эдни (Канада) 49,044

3. Эмануэль Ридер (Италия) 49,058

Двойки.

1. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) 47,120

2. Петер Пенц/Георг Фишлер (Австрия) 47,437

3. Андрис Шиц/Юрис Шиц (Латвия) 47,438



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