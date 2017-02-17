Аравин и двойка Денисьев/Антонов завоевали золото на Кубке наций по санному спорту

Павличенко, Иванова и Демченко выступят на чемпионате мира Тренерский штаб сборной России по санному спорту определил состав команды на чемпионат мира.

Иванова, Павличенко и Демченко выступят на этапах Кубка мира в Сигулде и Оберхофе Стал известен состав сборной России на пятый и шестой этапы Кубка мира по санному спорту, которые пройдут 8-10 января в Сигулде (Латвия) и 15-17 января в Оберхофе (Германия).