Константин Лепехин: Есть много факторов, которые объясняют неудачи «Зенита»
Экс-полузащитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал поражение команды от «Андерлехта» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Первый тайм «Зениту» абсолютно не удался, во втором стали появляться моменты, и я не знаю, прибавили ли питерцы или сбавили ли хозяева. К сожалению, «Зенит» не использовал «железные» моменты, которых в больших матчах быть не может. Такие эпизоды команда была обязана использовать.
Есть много факторов, которые объясняют неудачи «Зенита». Главный из них - процесс формирования новой команды продолжается. Мирча Луческу пришел полгода назад, но первую часть сезона он играл командой, которую унаследовал от Виллаш-Боаша. Сейчас же, на мой взгляд, он формирует и состав, и тактику исходя из своих идей. На формирование команды Луческу уйдет какое-то время», - цитирует Лепехина Rusfootball.info.
Матч
Голы
Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).
Состав
Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)
Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба
Предупреждения:
Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция