Константин Лепехин: Есть много факторов, которые объясняют неудачи «Зенита»

Экс-полузащитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал поражение команды от «Андерлехта» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Первый тайм «Зениту» абсолютно не удался, во втором стали появляться моменты, и я не знаю, прибавили ли питерцы или сбавили ли хозяева. К сожалению, «Зенит» не использовал «железные» моменты, которых в больших матчах быть не может. Такие эпизоды команда была обязана использовать.

Есть много факторов, которые объясняют неудачи «Зенита». Главный из них - процесс формирования новой команды продолжается. Мирча Луческу пришел полгода назад, но первую часть сезона он играл командой, которую унаследовал от Виллаш-Боаша. Сейчас же, на мой взгляд, он формирует и состав, и тактику исходя из своих идей. На формирование команды Луческу уйдет какое-то время», - цитирует Лепехина Rusfootball.info.