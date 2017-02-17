Камил Гаджиев назначен на пост генерального директора «Адмирала»

Президент промоутерской компании «Fight Nights», являющейся одним из владельцев «Адмирала», Камил Гаджиев назначен генеральным директором хоккейного клуба из Владивостока.

- Я уже неделю как являюсь генеральным директором «Адмирала». Дело в том, что сейчас делами клуба должен заняться человек, который может себе позволить максимально погрузиться в работу, - сказал Гаджиев в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что «Адмирал» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Чтобы сохранить за собой право сыграть в плей-офф Кубка Гагарина, клубу из Владивостока достаточно набрать одно очко в заключительном матче регулярного чемпионата против «Витязя».