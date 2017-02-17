Камил Гаджиев: Очень надеюсь, что «Адмиралу» удастся попасть в плей-офф, это вопрос номер один

Президент промоутерской компании «Fight Nights», являющейся одним из владельцев «Адмирала», Камил Гаджиев рассказал, что задачи дальневосточного клуба на текущий сезон не изменились.

- После матча с «Динамо» пообщался с руководителями команды и хоккеистами. Очень надеюсь, что нам удастся попасть в плей-офф, это вопрос номер один. Кроме того, никто не снимает задачи пройти во второй раунд, наши амбиции обычным попаданием в плей-офф не ограничиваются. Мы еще побьемся и удивим болельщиков.

С кадровыми перестановками задачи клуба не меняются. Мы должны показывать класс и собирать полные трибуны во Владивостоке. Кроме того, мы должны работать так, чтобы «Адмирал» не был сугубо дальневосточным брендом, название клуба должно быть понятно всем в России», - сказал Гаджиев в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что «Адмирал» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Чтобы сохранить за собой право сыграть в плей-офф, дальневосточникам достаточно набрать одно очко в заключительном выездном матче регулярного чемпионата против «Витязя».