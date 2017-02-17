Константин Лепехин: Возможно, мы слишком многого от Ивановича ждем
Экс-полузащитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал дебют Эрнани и Бранислава Ивановича в матче против «Андерлехта» (0:2) в 1/16 финала Лиги Европы.
«Бразилец смотрелся достойно, но с Витселем его сравнивать не хочу. Думаю, для российского чемпионата Эрнани будет достойным игроком. Иванович - футболист высокого класса, именитый защитник. Но этот матч он может занести себе в пассив. Первый гол, на мой взгляд, его ошибка, не роковая, но свою работу Иванович в эпизоде не выполнил. Были и другие недочеты. Возможно, мы слишком многого от него ждём... Думаю, если бы так, как Иванович, сыграл какой-нибудь молодой воспитанник академии, карьеру после этой встречи он бы закончил.», - цитирует Лепехина Rusfootball.info.
Матч
Голы
Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).
Состав
Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)
Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба
Предупреждения:
Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция