Юрий Белоус: «Спарта» может показать феерический футбол у себя дома

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» - «Спарта». Напомним, что ростовчане победили со счетом 4:0.

«Очень хорошая игра, очень рад за «Ростов», который во всех, по сути дела, компонентах действовал лучше, чем «Спарта», а ведь это очень сильная команда, хороший, серьёзный европейский середняк, который год назад на этой же стадии турнира вынес в одну калитку «Краснодар».

Да, в первом тайме после удаления игрока соперника «Ростов» получил численное преимущество, но его еще надо было реализовать. Очень приятно, что наша команда показала хорошую комбинационную игру, что каждый, ну, может быть, за исключением Девича, футболист, выходивший у нее на замену, усиливал игру.

Счет 4:0, конечно, хороший, однако расслабляться все равно нельзя, поскольку «Спарта» может показать феерический футбол у себя дома», - цитирует Белоуса Евро-Футбол.Ру.

Счет в игре на 15-й минуте после подачи углового открыл полузащитник «Ростова» Миха Мевля. На 38-й минуте нападающий ростовской команды Дмитрий Полоз удвоил преимущество хозяев. Спустя две минуты Кристиан Нобоа довел счет в матче до крупного. Итоговый результат на 68-й минуте встречи установил форвард «Ростова» Сердар Азмун, едва успевший появиться на поле.

Добавим, что на 32-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Спарты» Тьемоко Конате. Ответный матч «Спарты» и «Ростова» пройдет в Чехии через неделю, 23 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала

Первый матч



