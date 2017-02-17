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Роман Орещук: Ситуация в «Торпедо» улучшается. Мы уже подписали трех игроков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Роман Орещук, ставший сегодня спортивным директором московского «Торпедо», прокомментировал свое назначение.

- Вариант с «Торпедо» возник еще до Нового года. Встречался с Александром Тукмановым и Борисом Игнатьевым (президентом и вице-президентом клуба – Прим. ред.). Обсудили тогда ситуацию, взяли время на раздумье. Месяц в этом году я работал в клубе без контракта. Посмотрел кухню, пообщался с ребятами. В итоге принял решение подписать соглашение, - сказал Роман Орещук корреспонденту «Советского спорта».

- Известно, что у «Торпедо» были проблемы с финансированием…
- Да я это знал.

- Сейчас, учитывая, что перед командой стоит задача выхода в ФНЛ, ситуация улучшается?
- Если будем открывать заявку (новых игроков – Прим. ред.), наверное, улучшается.

- Каковы ваши первоочередные задачи?
- Мы уже подписали контракты с тремя игроками. Подпишем еще одного-двух игроков – и на этом селекцию в это окно закончим.

Полная версия интервью с Романом Орещуком – в ближайшее время на сайте «Советского спорта»

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