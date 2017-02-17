«Крылья Советов» арендовали Зуева у «Спартака»
«Спартак» и «Крылья Советов» договорились о полугодичной аренде 20-летнего российского футболиста Александра Зуева. Об этом сообщает официальный сайт самарской команды.
Напомним, что Зуев выступал за молодежную, вторую и основную команды московского «Спартака». Игрок является Чемпионом Европы в составе юношеской сборной России.
Добавим, полузащитник перешел в «Спартак» в 2013 году. Всего на его счету 22 встречи за красно-белых. В составе «Спартака-2» на счету Зуева 12 мячей в 59 играх.
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