Австриец Хиршер завоевал золото в гигантском слаломе на чемпионате мира

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Хиршер и Штуец победили на Кубке мира по горнолыжному спорту Продолжаются соревнования на Кубке мира по горнолыжному спорту. Сегодня состоялись соревнования по гигантскому слалому у мужчин и супергиганту у женщин.

Хорошилов занял третье место в слаломе на Кубке мира, победил норвежец Кристофферсен На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Шладминге (Австрия) состоялись соревнования по слалому у мужчин. В тройку призеров попал россиянин Александр Хорошилов.

Хорошилов стал третьим в слаломе на этапе Кубка мира в Китцбюэле Россиянин Александр Хорошилов стал бронзовым призером 12-го этапа Кубка мира в горнолыжном слаломе.

Кристофферсен выиграл слалом в Адельбодене, Хорошилов – пятый Победитель слаломного зачета прошлого сезона Хенрик Кристофферсен стал победителем этапа Кубка мира в Адельбодене (Швейцария).

Пинтуро выиграл комбинацию в Санта Катерине Бронзовый призер Олимпийских игр Алексис Пинтуро выиграл комбинацию на этапе Кубка мира в Санта Катерине.

Хиршер победил в слаломе-гиганте в Альта Бадии Серебряный призер Олимпийских игр Марсель Хиршер стал победителем слалома-гиганта на этапе Кубка мира в Альта Бадии (Италия).

Хиршер выиграл слалом в Леви Четырехкратный чемпион мира Марсель Хиршер занял первое место в слаломе на втором этапе Кубка мира в Леви (Финляндия).

Хорошилов в третий раз в сезоне выиграл бронзу в слаломе Российский горнолыжник Александр Хорошилов занял третье место в слаломе на 13-м этапе Кубка мира в Шладминге (Австрия).

Александр Хорошилов: Дистанция между мной и Хиршером постепенно уменьшается Российский горнолыжник Александр Хорошилов рассказал о конкуренции в слаломе с австрийцем Марселем Хиршером.

Хорошилов стал третьим на втором подряд этапе Кубка мира Российский горнолыжник Александр Хорошилов занял третье место в слаломе на этапе Кубка мира в Адельбодене (Швейцария).

Хорошилов занял третье место в слаломе в Санта-Катерине Российский горнолыжник Александр Хорошилов стал бронзовым призером в слаломе на этапе Кубка мира в Санта-Катерине.

Кристофферсен выиграл слалом в Мадонна-ди-Кампильо, Хорошилов – 12-й Российский горнолыжник Александр Хорошилов занял 12-е место в слаломе на этапе Кубка мира в Мадонна-ди-Кампильо (Италия).

Хиршер выиграл гигантский слалом на этапе Кубка мира, Андриенко – 32-й На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Альта Бадиа (Италия) состоялись соревнования по гигантскому слалому у мужчин. Первое место занял австрийский спортсмен Марсель Хиршер.

Хиршер выиграл гигантский слалом в Валь-д’Изере Серебряный призер Олимпийских игр Марсель Хиршер стал победителем в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере (Франция).

Лигети выиграл в гигантском слаломе на первом этапе Кубка мира Двукратный олимпийский чемпион Тед Лигети стал победителем в гигантском слаломе на первом этапе Кубка мира в Зельдене (Австрия).

Кристофферсен выиграл слалом на этапе Кубка мира в Леви, Хорошилов – восьмой Норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен стал победителем в слаломе на втором этапе Кубка мира в финском Леви. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в этой дисциплине проехал две попытки за 1.50,39 секунды.

Кубок мира. Хиршер победил в слаломе на швейцарском этапе, Хорошилов и Зуев не финишировали Австриец Марсель Хиршер занял первое место в слаломе на проходящем в швейцарском Адельбодене 11–м этапе Кубка мира по горнолыжному спорту.

Кубок мира. Скоростной спуск. Хиршер – первый, Свиндаль – девятый Победителем второго скоростного спуска на этапе в Бивер-Крике стал Марсель Хиршер. Лидер Кубка мира Аксель-Лунд Свиндаль показал по сумме двух попыток девятое время и увеличил отрыв в общем зачете от Дидье Кюша.

Джулиано Раццоли принес Италии первое золото Ванкувера 25-летний Джулиано Раццоли завоевал первую для Италии золотую медаль Ванкувера. В то же время австрийцы Бенджамин Райх и Марсель Хиршер остались за чертой призеров.