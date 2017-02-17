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Австриец Хиршер завоевал золото в гигантском слаломе на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по горнолыжному спорту в Санкт-Морице (Швейцария) прошли соревнования по гигантскому слалому у мужчин. Победу одержал Марсель Хиршер из Австрии.

Победитель на 0,25 секунды опередил своего соотечественника Роланда Ляйтингера, ставшего вторым. Бронзу завоевал норвежец Лейф Кристиан Хауген.

Горнолыжный спорт
Чемпионат мира
Санкт-Мориц (Швейцария)
Мужчины
Гигантский слалом

1. Марсель Хиршер (Австрия) 2.13,31
2. Роланд Ляйтингер (Австрия) 2.13,56
3. Лейф Кристиан Хауген (Норвегия) 2.14,02

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