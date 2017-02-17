Федор Щербаченко: «Краснодару» трудно будет выдержать в Стамбуле психологическое давление

Бывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Фенербахче» (1:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Первых матчей российских клубов в плей-офф ожидаешь с какой-то тревогой: команды еще не возобновили сезон и не вкатились в игровой тонус. Но «Краснодар» подошел к своей первой официальной игре в году в более-менее оптимальном состоянии, и у «Фенербахче» не было преимущества в этом плане. «Краснодар» сам имел в игре солидное преимущество, а единственное, что разочаровало, так это то, что он забил всего один гол. Не сказать, что была масса моментов, но подходы к чужим воротам у «быков» были хорошие.

Для противостояния с турецкой командой счет 1:0 плохой. Конечно, краснодарцам трудно будет выдержать в Стамбуле психологическое давление. «Фенербахче» - самая популярная команда в Турции с очень продаваемой атрибутикой, там у нее высокий рейтинг, можно в этом плане сравнить ее с нашим московским «Спартаком». Но будем надеяться, что «Краснодар» справится со своими задачами в выездном матче и пройдёт в следующий раунд.», - цитирует Щербаченко Euro-Football.ru.



