Александр Бубнов: Смолов провел плохой матч и на это есть объективная причина

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Краснодара» над «Фенербахче» (1:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Краснодар» сыграл надежно в обороне: у «Фенербахче» не было голевых моментов. Гости атаковали примитивно, признаться, я не ожидал от них такой пассивной игры. Конечно, это заслуга «Краснодара», который даже без Гранквиста справился в защите. Приглянулись новички «быков». Команда приобрела хорошего атакующего защитника в лице Рамиреса. Он прибавит, но даже на этой стадии эквадорец понравился. Это же касается и Клаэссона, который забивал в ходе предсезонки, забил и в игре с турками.

В то же время плохой матч провел Федор Смолов, но на это есть объективная причина. Без Мамаева, Измайлова и Ари ему приходится трудно. С ними он давно играет — взаимодействие отлажено, связки наиграны», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.