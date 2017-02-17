Александр Бубнов: Смолов провел плохой матч и на это есть объективная причина
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Краснодара» над «Фенербахче» (1:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Краснодар» сыграл надежно в обороне: у «Фенербахче» не было голевых моментов. Гости атаковали примитивно, признаться, я не ожидал от них такой пассивной игры. Конечно, это заслуга «Краснодара», который даже без Гранквиста справился в защите. Приглянулись новички «быков». Команда приобрела хорошего атакующего защитника в лице Рамиреса. Он прибавит, но даже на этой стадии эквадорец понравился. Это же касается и Клаэссона, который забивал в ходе предсезонки, забил и в игре с турками.
В то же время плохой матч провел Федор Смолов, но на это есть объективная причина. Без Мамаева, Измайлова и Ари ему приходится трудно. С ними он давно играет — взаимодействие отлажено, связки наиграны», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч
Краснодар - Фенербахче - 1:0 (1:0)
Голы
Классон 4 (1:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 70), Классон, Каборе, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 66)
Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72), Ленс
Предупреждения:
Подберёзкин, 42; Каборе, 48; Калешин, 64 - Калдырым, 50; Нойштедтер, 59
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция