Борис Спасский: Сказал Фишеру: «Бобби, хватит заниматься ерундой»
16 февраля в Центральном Доме шахматиста состоялся торжественный вечер, посвященный юбилею Бориса Васильевича Спасского.
10-й чемпион мира рассказал гостям, о своем последнем разговоре с Робертом Фишером.
- Когда вы общались с Фишером последний раз?
- Примерно за месяц до своей смерти он сам мне позвонил. Он все придумывал свои шахматы. Я сказал: «Бобби, хватит заниматься ерундой». И задал ему вопрос, какой ход в начальной позиции за белых он считает сильнейшим – е4 или d4. Он ответил, что поскольку на е4 пешка не защищена, а на d4 защищена ферзем, то ход ферзевой пешки он считает более сильным. После этого больше я Фишером не общался.
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