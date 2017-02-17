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Борис Спасский: Сказал Фишеру: «Бобби, хватит заниматься ерундой»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

16 февраля в Центральном Доме шахматиста состоялся торжественный вечер, посвященный юбилею Бориса Васильевича Спасского.

10-й чемпион мира рассказал гостям, о своем последнем разговоре с Робертом Фишером.

- Когда вы общались с Фишером последний раз? 
- Примерно за месяц до своей смерти он сам мне позвонил. Он все придумывал свои шахматы. Я сказал: «Бобби, хватит заниматься ерундой». И задал ему вопрос, какой ход в начальной позиции за белых он считает сильнейшим – е4 или d4. Он ответил, что поскольку на е4 пешка не защищена, а на d4 защищена ферзем, то ход ферзевой пешки он считает более сильным. После этого больше я Фишером не общался.

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