Борис Спасский: Сказал Фишеру: «Бобби, хватит заниматься ерундой»

«Если вы выиграете 12 партий у Фишера – я с вами играть не буду!» Шахматы и юмор

Сегодня в Нью-Йорке стартует матч между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Вспоминаем забавные эпизоды из жизни 16 шахматных королей.