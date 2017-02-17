Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Бастия- : -Монако
Хоккей  Металлург0 : 0Трактор
Футбол  Ювентус- : -Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Месси попросил Гвардиолу вернуться в «Барселону»

Источник:  The SunКомментарии

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заинтересован в том, чтобы бывший главный тренер команды Хосеп Гвардиола вернулся в каталонский клуб. Об этом сообщает британская The Sun.

Как пишет издание, после разгромного поражения «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» со счетом 0:4, аргентинец лично связался с 46-летним специалистом и попросил его вернуться на «Камп Ноу».

Как считает Месси, нынешний наставник сине-гранатовых Луис Энрике негативно влияет на игру клуба. Исправить ситуацию, по мнению форварда, может только нынешний наставник «Манчестер Сити».

Напомним, Энрике встал у руля «Барселоны» в 2014 году. За это время команда под его руководством выиграла чемпионат, Кубок, а также Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Добавим, что нынешний контракт специалиста истекает грядущим летом, а руководство каталонской команды не торопится его продлевать.

Отметим, под руководством Гвардиолы, работавшим с «Барселоной» с 2008 по 2012 годы, каталонцы трижды становились чемпионами Испании (в 2009, 2010 и 2011 годах), дважды выигрывали Лигу чемпионов (в 2009 и 2011 годах), два раза выигрывали Клубный чемпионат мира (в 2009 и 2011 годах), в общей сложности завоевав 13 трофеев.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дисквалификация Суареса на финал Кубка Испании оставлена в силеАпелляционный комитет Королевского испанского футбольного союза не удовлетворил просьбу «Барселоны» об отмене второй желтой карточки форварда Луиса Суареса, полученной в ответном матче ½ финала Кубка Испании с «Атлетико» (1:1).Игорь Беланов: То, что Месси и Роналду все время получают «Золотые мячи», идет в минус другим европейским чемпионатамБывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР, обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов сказал, что из европейских чемпионатов он предпочитает испанский.Игорь Беланов: «Барселона» высокомерно отнеслась к «ПСЖ», но их быстро поставили на местоБывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР, обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов поделился впечатлениями от мачта «ПСЖ» - «Барселона» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что парижане победили со счетом 4:0.Хорхе Сампаоли – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»Основным кандидатом на должность нового главного тренера «Барселоны» в случае увольнения Луиса Энрике считается Хорхе Сампаоли, сообщает The Telegraph.Хави – о поражении «Барселоны»: Не надо опускать руки, еще не все конченоБывший капитан «Барселоны» прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:4).В «Барселоне» задумались о целесообразности продления контракта с ЭнрикеКак сообщает AS, в руководстве «Барселоны» задумались о смене главного тренера.Серхио Рамос: Поражение «Барселоны»? Не хочется смотреть, как страдают твои друзьяКапитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:4), а также оценил игру экс-полузащитника «сливочных» Анхеля Ди Марии, который оформил в этой встрече дубль.Неймар: Отдам всего себя, чтобы перевернуть исход противостояния с «ПСЖ»Нападающий «Барселоны» Неймар оценил шансы своей команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, накануне каталонский клуб был разгромлен в первом матче 1/8 финала с «ПСЖ» (0:4).Болельщики «Барселоны» оскорбляли Гомеша после матча с «ПСЖ» (видео)Как сообщает AS, полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш подвергся критике после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:4).Неймар: Шансы «Барселоны» на выход в следующую стадию ЛЧ – 1%, остальное – вераНападающий «Барселоны» Неймар оценил шансы своей команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.Месси отменил поездку в Египет после разгрома «Барселоны» в ПарижеНападающий «Барселоны» Лионель Месси отменил запланированную поездку в Египет после разгромного поражения от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Мануэль Нойер: У Гвардиолы по-прежнему есть мой номер, но он не звонилГолкипер «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что не контактировал с представителями «Манчестер Сити».Блез Матюиди: Ничего еще не решено, хотя понимаем, что сделали что-то особенноеПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Блез Матюиди подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) на стадионе «Парк де Пренс».«Еще никогда Месси не играл так плохо». Что говорят о разгроме «Барселоны»«Еще никогда Месси не играл так плохо». Что говорят о разгроме «Барселоны»«Советский спорт» собрал самую яркую подборку высказываний после разгрома «Барселоны» в матче с «ПСЖ» .Ди Мария и Кавани отметили день рождения в раздевалке «ПСЖ» (видео)Сразу после окончания первого матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0) полузащитник французского клуба Анхель Ди Мария, а также его партнер Эдинсон Кавани, отметили не только победу над каталонским клубом.Василий Уткин: Неймар, конечно, очень красиво падает. Красивее него – только пачка евро из карманаОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался об игре нападающего «Барселоны» Неймара в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».Константин Генич: То, что показал «ПСЖ» – восхитительно! Эмери – топ! Красиво и по делуКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал игру «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».Георгий Черданцев: «Барселона», это похороныКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал игру «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».Хави: Если Гвардиоле представится возможность подписать Уилшера, он обязательно это сделаетБывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола восхищается игрой полузащитника «Борнмута» Джека Уилшера.Евгений Ловчев: Зацепила фраза Карпина про Эмери. Чего добился он по сравнению с испанцем?Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» (4:0).
Главные новости
Биатлон
Германия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира, Россия – десятая
Биатлон
Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин выступят в эстафете на чемпионате мира по биатлону
Биатлон
Шипулин, Гараничев и Цветков выступят в масс-старте на чемпионате мира по биатлоне
Футбол
«Крылья Советов» арендовали Зуева у «Спартака»
Футбол
Месси попросил Гвардиолу вернуться в «Барселону»
Футбол
Болельщик «Орла»: Журналисты ВВС сами просили надеть какие-то маски, чтобы навести ужас на своих соотечественников
Футбол
«Матч» закрыл программу «Культ тура»
Футбол
Александр Бубнов: Я очень сомневаюсь, что «Зениту» удастся отыграться
Фигурное катание
Чен лидирует после короткой программы на чемпионате четырех континентов
Шахматы
Борис Спасский: Сказал Фишеру: «Бобби, хватит заниматься ерундой»
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Луис Энрике
Луис Энрикевсе новости