Месси попросил Гвардиолу вернуться в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заинтересован в том, чтобы бывший главный тренер команды Хосеп Гвардиола вернулся в каталонский клуб. Об этом сообщает британская The Sun.

Как пишет издание, после разгромного поражения «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» со счетом 0:4, аргентинец лично связался с 46-летним специалистом и попросил его вернуться на «Камп Ноу».

Как считает Месси, нынешний наставник сине-гранатовых Луис Энрике негативно влияет на игру клуба. Исправить ситуацию, по мнению форварда, может только нынешний наставник «Манчестер Сити».

Напомним, Энрике встал у руля «Барселоны» в 2014 году. За это время команда под его руководством выиграла чемпионат, Кубок, а также Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Добавим, что нынешний контракт специалиста истекает грядущим летом, а руководство каталонской команды не торопится его продлевать.

Отметим, под руководством Гвардиолы, работавшим с «Барселоной» с 2008 по 2012 годы, каталонцы трижды становились чемпионами Испании (в 2009, 2010 и 2011 годах), дважды выигрывали Лигу чемпионов (в 2009 и 2011 годах), два раза выигрывали Клубный чемпионат мира (в 2009 и 2011 годах), в общей сложности завоевав 13 трофеев.