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Александр Бубнов: Если бы организаторы не завышали стоимость билетов, то на матче «Ростова» был бы аншлаг

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Ростова» над чешской «Спартой» (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Бросилось в глаза огромное число пустых мест на трибунах, что никак не связано с холодом. Это отговорка. Если бы организаторы не завышали стоимость билетов, то был бы аншлаг. Хотели заработать, а потеряли. Жадность сгубила.

Были ли какие-либо негативные моменты в игре «Ростова»? Нет, пожалуй, ни одного назвать не могу. Складывалось впечатление, что «Ростов» продолжает выступать в Лиге чемпионов — уровень их игры соответствовал главному клубному турниру Европы. Сильно помог быстрый гол и, конечно, удаление. «Спарта» не успела перестроиться, и «Ростов» за 4 минуты довел счет до разгромного. Хочу обратить внимание, что «Ростов» намеренно атаковал через правый фланг — давил в зону, где у чехов удалили игрока», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч

Ростов - Спарта - 4:0 (3:0)

Голы

Мевля 15 (1:0). Полоз 38 (2:0). Нобоа 40 (3:0). Азмун 68 (4:0).

Состав

Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Мевля, Гацкан, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74)

Спарта: Коубек, Мазух, Кадлец М., Караваев, Намойнесу, Сачек, Конате, Дочкал (Лафата, 87), Ваха (Голек, 80), Альбьяч (Гибш, 76), Юлиш

Предупреждения:

нет - Конате, 20; Дочкал, 35

Удаления:

нет - Конате, 32

Судья:

Бас Нейхёйс (Голландия)

Место и дата

16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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