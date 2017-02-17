Дедечко вернулся в «СКА-Хабаровск»
Украинский полузащитник Денис Дедечко вновь стал
игроком «СКА-Хабаровска». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что сегодня с 29-летним игроком было
подписано соглашение, согласно которому украинский футболист продолжит свое
выступление за клуб в сезоне 2016/2017. В осенней части первенства ФНЛ хавбек уже провел в
составе хабаровчан 20 матчей, забил один мяч и сделал две результативные
передачи.
В конце ноября Денис покинул «СКА-Хабаровск», а в января 2017 года был приглашен на просмотр в «Анжи», но в итоге не подошел махачкалинцам.
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