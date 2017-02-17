Дедечко вернулся в «СКА-Хабаровск»

Украинский полузащитник Денис Дедечко вновь стал игроком «СКА-Хабаровска». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что сегодня с 29-летним игроком было подписано соглашение, согласно которому украинский футболист продолжит свое выступление за клуб в сезоне 2016/2017. В осенней части первенства ФНЛ хавбек уже провел в составе хабаровчан 20 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

В конце ноября Денис покинул «СКА-Хабаровск», а в января 2017 года был приглашен на просмотр в «Анжи», но в итоге не подошел махачкалинцам.

«Терек» арендовал защитника «Ромы». Таблица трансферов РФПЛ