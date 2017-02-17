Александр Бубнов: Я очень сомневаюсь, что «Зениту» удастся отыграться

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от «Андерлехта» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«В первом голе виноват Бранислав Иванович. В этом не может быть сомнений. Ничего сложного не было. Он просто зевнул. Ачимпонг, который еще несколько лет назад играл в чемпионате Таиланда, делал вчерашним вечером все, что хотел. Во втором случае к голу привел обрез Кокорина.

Группа атаки выглядела очень невыразительно, нерешенными остались проблемы в обороне. Ивановича, возможно, лучше было бы оставить на скамейке. Молло, который остался вне заявки на Лигу Европы, выглядел бы предпочтительнее Кокорина. Вопросов много, но не буду же я подсказывать Луческу. Скажу лишь, что к нему есть много вопросов по поводу работы в межсезонье.

«Зениту» повезло, что не случилось разгрома. С 0:2 отыграться реально, но для этого нужно сыграть надежно в обороне. Я очень сомневаюсь, что петербуржцам удастся это сделать», - цитирует Бубнова Sportbox.ru



