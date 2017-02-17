Александр Бубнов: Я очень сомневаюсь, что «Зениту» удастся отыграться
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от «Андерлехта» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«В первом голе виноват Бранислав Иванович. В этом не может быть сомнений. Ничего сложного не было. Он просто зевнул. Ачимпонг, который еще несколько лет назад играл в чемпионате Таиланда, делал вчерашним вечером все, что хотел. Во втором случае к голу привел обрез Кокорина.
Группа атаки выглядела очень невыразительно, нерешенными остались проблемы в обороне. Ивановича, возможно, лучше было бы оставить на скамейке. Молло, который остался вне заявки на Лигу Европы, выглядел бы предпочтительнее Кокорина. Вопросов много, но не буду же я подсказывать Луческу. Скажу лишь, что к нему есть много вопросов по поводу работы в межсезонье.
«Зениту» повезло, что не случилось разгрома. С 0:2 отыграться реально, но для этого нужно сыграть надежно в обороне. Я очень сомневаюсь, что петербуржцам удастся это сделать», - цитирует Бубнова Sportbox.ru
Матч
Голы
Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).
Состав
Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)
Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба
Предупреждения:
Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция