Юрий Желудков: Не вижу никаких шансов у «Зенита» с такой игрой пройти «Андерлехт»

Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Желудков поделился впечатлениями о первом матче питерского клуба в 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта».

- Не знаю, чем футболисты «Зенита» на сборах занимались. В ОАЭ погода хорошая - загорали, может, много? После игр «Ростова» и «Краснодара» в Лиге Европы на игру «Зенита» смотреть было стыдно. Группа атаки с Кокориным, Шатовым и Дзюбой ничего похожего на игру не показала, вся команда действовала бездарно. Не вижу никаких шансов у «Зенита» с такой игрой. Без моментов действовали, что это за футбол, - приводит слова Желудкова «Р-Спорт».

Напомним, что в четверг, 16 февраля, матч «Андерлехт» - «Зенит» завершился со счетом 2:0 в пользу бельгийского клуба. Ответная игра состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге.