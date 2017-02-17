Юрий Желудков: Не вижу никаких шансов у «Зенита» с такой игрой пройти «Андерлехт»
Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Желудков поделился впечатлениями о первом матче питерского клуба в 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта».
- Не знаю, чем футболисты «Зенита» на сборах занимались. В ОАЭ погода хорошая - загорали, может, много? После игр «Ростова» и «Краснодара» в Лиге Европы на игру «Зенита» смотреть было стыдно. Группа атаки с Кокориным, Шатовым и Дзюбой ничего похожего на игру не показала, вся команда действовала бездарно. Не вижу никаких шансов у «Зенита» с такой игрой. Без моментов действовали, что это за футбол, - приводит слова Желудкова «Р-Спорт».
Напомним, что в четверг, 16 февраля, матч «Андерлехт» - «Зенит» завершился со счетом 2:0 в пользу бельгийского клуба. Ответная игра состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге.
Матч
Голы
Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).
Состав
Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)
Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба
Предупреждения:
Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция