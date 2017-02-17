«Матч» закрыл программу «Культ тура»

Телевизионная программа «Культ тура», которая выходит на телеканале «Матч ТВ», прекратила свое существование. Об этом сообщил один из ведущих программы Юрий Дудь.

«Причина – уход спонсора. Так вышло, что с рейтингом программ на «Матч ТВ» все не очень здорово. Кто бы ни был у тебя в гостях, какой бы дичи он тебе ни рассказывал, как бы об этом ни гремел интернет, на классическое рейтинговое счетоводство это не влияет никак.

Чтобы программа не была каналу в минус, ей нужно подбрасывать спонсорский мельдоний – у нас им был любимый шампунь Криштиану Роналду. Если мельдоний пропадает, а рейтинги все так же не идут – остаются два варианта: 1) делать программу в убыток, 2) закрываться», — рассказал Дудь.