Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Бастия- : -Монако
Хоккей  Металлург0 : 0Трактор
Футбол  Ювентус- : -Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Денис Гольцов: ЧР по боевому самбо зачастую оказывается сильнее чемпионатов мира и Европы

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира, Европы и России по боевому самбо, чемпион лиги ACB Денис Гольцов примет участие в чемпионате России по боевому самбо, который пройдет 25-26 февраля.

«Чемпионат России по боевому самбо зачастую оказывается по уровню конкуренции сильнее чемпионатов мира и Европы. Это тот основной старт, на который собираешься и на котором концентрируешься гораздо больше, чем на международных соревнованиях. Спортсмены, выступающие в финалах чемпионате России, хорошо знают технику друг друга и имеют опыт личных встреч. Поэтому гораздо сложнее удивить чем-то, когда изучены все твои коронные приемы», - прокомментировал Денис Гольцов. - В этот раз кардинальных изменений в моей подготовке к национальному чемпионату не было. Оттачивал навыки, много времени уделяли функциональной подготовке. Это очень важный вопрос для тяжеловесов. Если ты не дышишь, то вся техника уже не имеет никакого смысла, когда по своему потенциалу проигрываешь полсхватки».

По словам спортсмена, основная цель любительского спорта - это выполнение спортивных нормативов и, как вершина, - получение звания «Заслуженного мастера спорта» . «Это то ценное, что остается на всю жизнь. Чемпионат России можно расценивать как очередной старт. Благодаря любительскому спорту не происходит пауз в подготовке», - добавил Гольцов.

На вопрос, чего главного не хватает российским тяжеловесам для завоевания пояса UFC , Денис ответил, что «реальность такова, что по силе и технике наши тяжеловесы почти никому не уступают, но им не хватает, скорее, опыта и технической оснащенности, чтобы выйти и забрать пояс UFC».

Чемпионат России пройдет 25-26 февраля в Нижнем Новгороде, победители соревнований выступят на чемпионате мира в Сочи в ноябре.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Петросян оказался тяжелее Пашпорина перед боем на турнире W5В академии бокса прошла официальная процедура взвешивания участников субботнего шоу, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира по версии W5 Артемом Пашпориным и легендой профессионального кикбоксинга итальянцем Джорджио Петросяном.Федору на заметку. Сильные и слабые стороны Мэтта МитрионаФедору на заметку. Сильные и слабые стороны Мэтта МитрионаДля того, чтобы их вычислить, пришлось посмотреть последние бои 38-летнего спортсмена.Дмитрий Иванов: 11-летняя дочка была поражена боем Емельяненко – МальдонадоДмитрий Иванов: 11-летняя дочка была поражена боем Емельяненко – МальдонадоСпортивный директор «Мира бокса» – о турнире W5 и боем Емельяненко – Митрион.«Я являюсь представителем своей страны. Какие еще должны быть мотивации?»«Я являюсь представителем своей страны. Какие еще должны быть мотивации?»Федор Емельяненко пообщался с американскими журналистами.«Бой Пашпорин – Петросян – бриллиант нашего шоу». Дмитрий Иванов – о турнире W5«Бой Пашпорин – Петросян – бриллиант нашего шоу». Дмитрий Иванов – о турнире W5Спортивный директор промоутерской компании «Мир бокса» Дмитрий Иванов в интервью «Советскому спорту» рассказал что ждать от турнира W5.Марат Балаев: Если Федор не «вырубит» Митриона ударом, то в партере точно «сломает»Чемпион лиги ACB в полулегком весе Марат Балаев — о предстоящем поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.Что? Где? Когда? Вся информация о битве Емельяненко — МитрионЧто? Где? Когда? Вся информация о битве Емельяненко — МитрионЧто за турнир нас ждет? Где он состоится? Когда и где следить за битвой тяжеловесов? Это все есть в нашем материале.Рамазан Эмеев: Победа над Митрионом необходима Федору ЕмельяненкоЧемпион М-1 в среднем весе Рамазан Эмеев считает, что Федор Емельяненко досрочно победит Мэтта Митриона.Александр Шаблий: Федору нужно пользоваться своими борцовскими навыкамиРоссийский боец смешанного стиля Александр Шаблий считает, что для победы над Мэттом Митрионом Федору Емельяненко нужно использовать борцовские навыки.Бекбулат Магомедов: Митрион не опасен для Федора ЕмельяненкоРоссийский боец смешанного стиля Бекбулат Магомедов, выступающий в американской лиге WSOF – о поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.Илья Щеглов: Хочу видеть такого Емельяненко, который побеждает, благодаря своему интеллектуРоссийский боец смешанного стиля Илья Щеглов — о предстоящем поединке Федора Емельяненко и Мэтта Митриона, который состоится на турнире Bellator 172.M-1 Challenge 75. Самсонидзе проведет бой против МестоеваНа турнире M-1 Challenge 75, который состоится 3 марта в Москве, Нико Самсонидзе (Германия, 2-0) сразится с Абубакаром Местоевым (Россия, 3-0).Вадим Немков: У Федора Емельяненко по-прежнему хорошие скорость и реакцияРоссийский боец смешанного стиля Вадим Немков — о предстоящем поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом на турнире Bellator 172.Мэтт Митрион: Хочу ожесточенную битву с Емельяненко, которая войдет в историю ММААмериканский боец смешанного стиля Мэтт Митрион, который в это воскресенье выйдет в «клетку» против россиянина Федора Емельяненко, не может определиться чего хочет больше: ожесточенную битву или быструю победу нокаутом.UFC бьет рекорды. В феврале организация уволила 31 бойца, в том числе россиянку Милану ДудиевуАмериканская промоутерская компания UFC решила почистить свой ростер бойцов. В феврале организация уволила уже 31 бойца. Это рекорд для промоушена.Брок Леснар завершил карьеру в ММА и возвращается в рестлингБывший чемпион UFC в тяжелом весе 39-летний Брок Леснар уведомил организацию в том, что больше не будет выступать в поединках по правилам ММА.Бой Нурмагомедов – Фергюсон будет судить Херб ДинИзвестный рефери Херб Дин обслужит поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 209, который состоится 4 марта.Россиянин Михаил Царев проведет поединок против польского бойца Петра Штрауса18 февраля известный российский боец Михаил «Одинокий волк» Царёв из Новосибирска выступит на турнире ACB 53 в Польше.Сарнавский и Василевский выступят на турнире ACB 57 в Москве15 апреля в Москве состоится турнир ACB 57, в главном бою которого чемпион организации в легчайшем весе Магомед Магомедов проведет реванш против Петра Яна.Турал Рагимов: Для Митриона большой плюс, что бой с Федором пройдет в «клетке»Азербайджанский боец смешанного стиля Турал Рагимов — о поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.
Главные новости
Биатлон
Германия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира, Россия – десятая
Биатлон
Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин выступят в эстафете на чемпионате мира по биатлону
Биатлон
Шипулин, Гараничев и Цветков выступят в масс-старте на чемпионате мира по биатлоне
Футбол
«Крылья Советов» арендовали Зуева у «Спартака»
Футбол
Месси попросил Гвардиолу вернуться в «Барселону»
Футбол
Болельщик «Орла»: Журналисты ВВС сами просили надеть какие-то маски, чтобы навести ужас на своих соотечественников
Футбол
«Матч» закрыл программу «Культ тура»
Футбол
Александр Бубнов: Я очень сомневаюсь, что «Зениту» удастся отыграться
Фигурное катание
Чен лидирует после короткой программы на чемпионате четырех континентов
Шахматы
Борис Спасский: Сказал Фишеру: «Бобби, хватит заниматься ерундой»
все новости
Денис Гольцов
Денис Гольцоввсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства