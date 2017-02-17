Денис Гольцов: ЧР по боевому самбо зачастую оказывается сильнее чемпионатов мира и Европы

Чемпион мира, Европы и России по боевому самбо, чемпион лиги ACB Денис Гольцов примет участие в чемпионате России по боевому самбо, который пройдет 25-26 февраля.

«Чемпионат России по боевому самбо зачастую оказывается по уровню конкуренции сильнее чемпионатов мира и Европы. Это тот основной старт, на который собираешься и на котором концентрируешься гораздо больше, чем на международных соревнованиях. Спортсмены, выступающие в финалах чемпионате России, хорошо знают технику друг друга и имеют опыт личных встреч. Поэтому гораздо сложнее удивить чем-то, когда изучены все твои коронные приемы», - прокомментировал Денис Гольцов. - В этот раз кардинальных изменений в моей подготовке к национальному чемпионату не было. Оттачивал навыки, много времени уделяли функциональной подготовке. Это очень важный вопрос для тяжеловесов. Если ты не дышишь, то вся техника уже не имеет никакого смысла, когда по своему потенциалу проигрываешь полсхватки».

По словам спортсмена, основная цель любительского спорта - это выполнение спортивных нормативов и, как вершина, - получение звания «Заслуженного мастера спорта» . «Это то ценное, что остается на всю жизнь. Чемпионат России можно расценивать как очередной старт. Благодаря любительскому спорту не происходит пауз в подготовке», - добавил Гольцов.

На вопрос, чего главного не хватает российским тяжеловесам для завоевания пояса UFC , Денис ответил, что «реальность такова, что по силе и технике наши тяжеловесы почти никому не уступают, но им не хватает, скорее, опыта и технической оснащенности, чтобы выйти и забрать пояс UFC».

Чемпионат России пройдет 25-26 февраля в Нижнем Новгороде, победители соревнований выступят на чемпионате мира в Сочи в ноябре.