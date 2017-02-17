Кристиан Рамирес: Моя стихия – это атака

Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал об адаптации в российском клубе.

- Перед переездом в Россию ты с кем советовался?

- Да, первый человек, которому я позвонил, был Кристиан Нобоа. Он, очень уважаемый человек и футболист в нашей стране, и когда он рассказал мне про клуб, про город, про российский чемпионат, у меня все сомнения отпали. Он дал очень лестные характеристики «Краснодару», и. как позже оказалось, они полностью соответствовали действительности. А еще для меня важно, что Нобоа долгое время играет в России и при этом является ведущим игроком национальной сборной. Я провел за сборную пока немного матчей, но хочу со временем стать ее основным игроком, и точно знаю, что если буду хорошо играть за свой клуб в России, тренеры национальной команды это обязательно оценят и будут меня вызывать.

- В «Краснодаре» играет немало футболистов из Латинской Америки. Кто из них вам больше всего помог в процессе адаптации в новой команде?

- Конечно, это те ребята, которые, как и я, говорят на испанском — Маурсио Перейра и Рикардо Лаборде. Здорово, что с первых дней мне было с кем поговорить на родном языке. Хотя и с бразильцами мы тоже прекрасно друг друга понимаем и успели подружиться. Да и все остальные в команде ко мне очень хорошо относятся. С первых дней пребывания здесь я почувствовал себя, как в семье, и очень благодарен за поддержку всем — ребятам, тренерам, персоналу.

- Как вам футбол, в который стремится играть «Краснодар»?

- Он мне очень нравится, потому что, несмотря на то, что с самого детства я играю на позиция латераля, моя стихия — это атака. Конечно, за два проведенных в составе команды сбора я не мог вникнуть во все тонкости и нюансы ее игры — на это нужно больше времени. Но уверен, с каждым днем я буду все лучше и лучше вписываться в командную схему, понимать ее суть, глубже познавать манеру действия каждого из партнеров, - рассказал Рамирес в интервью официальному сайту краснодарского клуба.

Напомним, что в начале января «Краснодар» подписал соглашение с защитником сборной Эквадора Кристианом Рамиресом сроком на 4,5 года. Предыдущим клубом 22-летнего левого защитника был «Ференцварош» в составе которого он выиграл чемпионат и Кубок Венгрии.