Алексей Сорокин: Ясно, что проблема с болельщиками, показанная в фильме BBC, абсолютно надуманная

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал фильм британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.

- Ясно, что проблема абсолютно надуманная, мы уже к таким не совсем обоснованным нападкам привыкли за последние шесть лет. Убежден, что никакой почвы под этим нет - у нас есть концепция безопасности, все ведомства понимают свой маневр в контексте организации чемпионата мира. Болельщики всех стран, которые приедут к нам, будут чувствовать себя комфортно и безопасно.

Мы общались с британским посольством на тему чемпионата мира в целом и комфорта британских болельщиков в частности. Надо понять, какие команды отберутся, чтобы вести предметный диалог, но посольство готово полностью участвовать в этих вопросах, мы в контакте с ним. Пока все это в области информации, но никто не отменял сотрудничество правоохранительных органов. Вы знаете, что мы присоединились к европейской конвенции по поводу обмена информацией о тех, кто в черных списках, и это тоже существенно изменит картину и рассеет опасения как с одной, так и с другой стороны, - рассказал Сорокин в интервью ТАСС.

Напомним, ранее газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.