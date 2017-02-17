Германия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира, Россия – десятая
На чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоялась женская эстафета. Победу одержала сборная Германии.
За немецкую команду выступали Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер. Второй стала сборная Украины. Серебро украинкам принесли Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная. Третье место у сборной Франции, за которую выступали Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза и Мари Дорен Абер. Сборная России показала десятый результат. За россиянок выступали Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова.
Хохфильцен (Австрия)
Чемпионат мира
Женищины
Эстафета
1. Германия (Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд,
Лаура Дальмайер) 1.11.16,6 (0+9)
2 Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная) – отставание 6,4 (0+4)
3. Франция (Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен Абер) – +8,1 (0+7)
4. Чехия (Джессика Йислова, Вера Пушкарчикова, Вероника Виктова, Габриэла Коукалова) – +14,0 (0+6)
5. Италия – +36,5 (0+6)
...10. Россия (Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Татьяна Акимова) – +2.15,5 (1+8)
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.