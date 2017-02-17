Михаил Дегтярев: Фильм BBC – это пропагандистский инструмент подавления нашей страны

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев прокомментировал фильм британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.

«Не чем иным, как дешевым пропагандистским инструментом подавления нашей страны, этот фильм назвать нельзя.

Выход на экраны этой киноленты связан прежде всего с желанием очернить чемпионат мира по футболу, который будет проводиться в 2018 году в России. Отменить его уже невозможно, все обязательства Россия выполняет. А вот очернить, облить грязью наших болельщиков легко, чем и занимаются британцы», - сказал Дегтярев ТАСС.

Напомним, ранее газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.