Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Бастия- : -Монако
Хоккей  Металлург0 : 0Трактор
Футбол  Ювентус- : -Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Дегтярев: Фильм BBC – это пропагандистский инструмент подавления нашей страны

Источник:  ТАССКомментарии

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев прокомментировал фильм британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.

«Не чем иным, как дешевым пропагандистским инструментом подавления нашей страны, этот фильм назвать нельзя.

Выход на экраны этой киноленты связан прежде всего с желанием очернить чемпионат мира по футболу, который будет проводиться в 2018 году в России. Отменить его уже невозможно, все обязательства Россия выполняет. А вот очернить, облить грязью наших болельщиков легко, чем и занимаются британцы», - сказал Дегтярев ТАСС.

Напомним, ранее газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Болельщик «Орла»: Журналисты ВВС сами просили надеть какие-то маски, чтобы навести ужас на своих соотечественниковБолельщик ФК «Орел» Дмитрий, который принял участие в фильме BBC о российских фанатах, рассказал подробности со съемок картины.Алексей Сорокин: Ясно, что проблема с болельщиками, показанная в фильме BBC, абсолютно надуманнаяГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал фильм британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.«Фильм о фанатах? Кто-то не хочет, чтобы иностранцы приезжали на ЧМ в Россию»«Фильм о фанатах? Кто-то не хочет, чтобы иностранцы приезжали на ЧМ в Россию»Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС поделился мнением о документальном фильме BBC «Армия российских хулиганов».Виктор Леоненко: Через несколько лет на чемпионате мира Китай будут считать фаворитомБывший советский футболист Виктор Леоненко против увеличения чемпионата мира до 48 команд.Павел Колобков: Фильм BBC – очередная попытка очернить Россию и ЧМ-2018Министр спорта Павел Колобков попросил спокойно отнестись к фильму британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.Виталий Мутко: Россия дала гарантии безопасности на ЧМ-2018, и они будут выполненыВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал фильма британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.Посольство: Фильм «Би-би-си» о фанатах нацелен на дискредитацию ЧМ-2018На официальном сайте посольства РФ в Великобритании появился комментарий по поводу фильма британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.Виталий Мутко: Неловко ли мне за «Крестовский»? Да нетВице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о строительстве стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге.«Русские очередной турнир превратят в фестиваль насилия». Реакция Англии«Русские очередной турнир превратят в фестиваль насилия». Реакция Англии«Советский спорт» собрал реакцию английских сайтов и их посетителей на анонс фильма телекомпании BBC.Александр Шпрыгин: Российским фанатам не до англичанПрезидент Всероссийского объединения болельщиков прокомментировал для «Советского спорта» анонс завтрашнего фильма BBC, в котором будет рассказано о возможном противостоянии английских и российских фанатов на ЧМ-2018.Татьяна Буланова: Убеждена, что Россия достойно примет чемпионат мираТатьяна Буланова: Убеждена, что Россия достойно примет чемпионат мираИзвестная певица и посол общественного движения «Россия Любит Футбол!» Татьяна Буланова прокомментировала публикации британских СМИ о возможных проблемах с болельщиками во время Евро-2016.Олег Семенов: Тему с болельщиками телеканал ВВС пытался раскрутить еще во время Евро-2016Олег Семенов: Тему с болельщиками телеканал ВВС пытался раскрутить еще во время Евро-2016Заместитель генерального директора правового партнера РФПЛ и РФС «Европейской юридической службы» Олег Семенов прокомментировал публикации британских СМИ о возможных проблемах с болельщиками во время Евро-2016.Мутко на стадионе «Спартак» обсудил подготовку арены к Кубку конфедерацийМутко на стадионе «Спартак» обсудил подготовку арены к Кубку конфедераций16 февраля 2017 года в Москве на стадионе «Спартак» заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко и заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко провели совещание по подготовке арены к Кубку Конфедераций FIFA 2017.Инфантино не беспокоится по поводу поведения фанатов на ЧМ-2018 по футболу в РоссииПрезидент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что его не беспокоит вопрос поведения фанатов на чемпионате мира-2018 по футболу в России.Леонид Руденко: Посещение футбольных матчей в России полностью соответствуют всем европейским стандартам безопасностиИзвестный российский диджей, посол общественного движения «Россия Любит Футбол!» Леонид Руденко прокомментировал публикации в британских СМИ о возможных проблемах с безопасностью во время ЧМ-2018 в России.«Советский спорт» предлагает сыграть матч дружбы с английскими журналистами«Советский спорт» предлагает сыграть матч дружбы с английскими журналистами«Советский спорт» уже сообщал, что сегодня, 16 февраля, в эфир выйдет фильм BBC, посвященный российским футбольным хулиганам.Эдуард Латыпов: Уверен, что никакой угрозы в России для иностранных болельщиков во время чемпионата мира нетПрезидент клуба болельщиков сборной России RUSSIA UNITES/РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ Эдуард Латыпов выразил уверенность, что во время чемпионата мира иностранным болельщикам не будет грозить опасность.Валерий Рейнгольд: Очередная чушь от англичан. Наши болельщики ничем не хуже другихНапомним,ранее газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.The Guardian: Российские хулиганы устроят «фестиваль насилия» на ЧМ-2018The Guardian: Российские хулиганы устроят «фестиваль насилия» на ЧМ-2018Британская газета The Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах.«Русские грозят англичанам». BBC пугает болельщиков русскими фанатами (видео)«Русские грозят англичанам». BBC пугает болельщиков русскими фанатами (видео)BBС анонсировал новый фильм о России. Теперь зрителя пугают угрозой со стороны российских фанатов, которые «собираются мстить» англичанам.
Главные новости
Биатлон
Германия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира, Россия – десятая
Биатлон
Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин выступят в эстафете на чемпионате мира по биатлону
Биатлон
Шипулин, Гараничев и Цветков выступят в масс-старте на чемпионате мира по биатлоне
Футбол
«Крылья Советов» арендовали Зуева у «Спартака»
Футбол
Месси попросил Гвардиолу вернуться в «Барселону»
Футбол
Болельщик «Орла»: Журналисты ВВС сами просили надеть какие-то маски, чтобы навести ужас на своих соотечественников
Футбол
«Матч» закрыл программу «Культ тура»
Футбол
Александр Бубнов: Я очень сомневаюсь, что «Зениту» удастся отыграться
Фигурное катание
Чен лидирует после короткой программы на чемпионате четырех континентов
Шахматы
Борис Спасский: Сказал Фишеру: «Бобби, хватит заниматься ерундой»
все новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018