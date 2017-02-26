Мозякин набрал 1000-е очко в чемпионатах страны (видео)
Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, забросив шайбу в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Куньлуня», набрал тысячное очко в чемпионатах страны.
Историческое событие произошло на 39-й минуте проходящей в эти минуты в Пекине встречи. Теперь на счету 35-летнего лидера атак магнитогорского клуба 473 шайб и 527 голевые передачи.
Напомним, что до этого в текущем сезоне Мозякин обновил еще несколько рекордов: 13 сентября 2016 капитан «Магнитки» обновил казалось бы вечный рекорд по голам в отечественных чемпионатах, ранее принадлежавший Борису Михайлову (428 шайб); 19 января 2017 – по заброшенным шайбам за сезон КХЛ (Стив Мозес – 36); 1 февраля 2017 – по очкам за сезон КХЛ (Александр Радулов – 80) и голам в большинстве за один чемпионат КХЛ (Павел Брендл – 18); 3 февраля – по очкам в одном сезоне отечественных чемпионатов (Алексей Морозов – 83).
Добавим, что в регулярном чемпионате КХЛ на счету Мозякина 85 (48 + 37) очков.
1000 очков Сергея Мозякина в картинках
Матч
Куньлунь Ред Стар - Металлург Мг - 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)3-й период
Голы:
Виделль (Мянтюля, Тайми), 17:56 (1:0). Платонов (Бирюков, Антипин), 34:12 (1:1). Мозякин (Зарипов, Коварж), 38:09 (1:2). Зарипов (Мозякин, Ли), 54:24 (1:3). Яшин (Мянтюля, Перескоков), 55:12 (2:3).
Место и дата
26 февраля 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция