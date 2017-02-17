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Дмитрий Песков: Мы наблюдаем эрозию качества и объективности наших коллег из BBC

Источник:  ТАССКомментарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фильм британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.

«К сожалению, мы в последнее время наблюдаем эрозию качества и объективности наших коллег из «Би-би-си», в связи с чем выражаем сожаление. Фильм, по всей видимости, тоже достаточно низкого пошиба.

Наверное, не британцам говорить о каких-то хулиганах среди болельщиков футбольных, учитывая известные истории хулиганства болельщиков из Великобритании на всем европейском континенте», - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, ранее газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.   

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