Ученые доказали, что «фитнесоустойчивым» людям нужно больше тренироваться

Существует миф о «фитнесоустойчивых» людях, которые не могут добиться нужного результата, несмотря на усиленные тренировки. Этот миф был опровергнут швейцарскими учеными.



Исследователи из Цюрихского университета , что считают такая «фитнесоустойчивость» может быть связана с дозированием нагрузок.

Ученые разделили 78 здоровых взрослых людей на пять групп. Участники из каждой группы в течение шести недель тренировались по часу один, два, три, четыре или пять раз в неделю.

По истечении этого срока в первых трех группах, особенно среди тех, кто тренировался раз в неделю, нашлось довольно много людей, на которых походы в спортзал не оказали действия.

Исследователи организовали для всех этих участников еще одну шестинедельную программу тренировок, при этом добавив по две тренировки в неделю. Таким образом, люди, которые сначала проводили в спортзале по часу в неделю, начали проводить там три часа в неделю, а люди, тренировавшиеся по три часа в неделю, начали тренироваться пять часов в неделю.

В результате к концу второй шестинедельной программы у всех якобы «фитнесоустойчивых» участников существенно повысились показатели кардиореспираторной выносливости. Это означает, что успех занятий фитнесом зависит от дозирования получаемых нагрузок. Если ваш организм не реагирует на походы в спортзал, не исключено, что вам просто нужно больше заниматься.