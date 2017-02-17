Болельщик «Орла»: Журналисты ВВС сами просили надеть какие-то маски, чтобы навести ужас на своих соотечественников

Болельщик ФК «Орел» Дмитрий, который принял участие в фильме BBC о российских фанатах, рассказал подробности со съемок картины.

«Они сами просили надеть какие-то маски, чтобы навести ужас на своих соотечественников, чтобы было больше экшена», — цитирует Дмитрия RT.

Он также сказал, что телеканал BBC исказил произошедшие в Марселе во время Евро-2016 столкновения фанатов.

«Есть куча видео. Британцев было больше в несколько раз. Они спровоцировали нас. Было очень много разных стычек. Лично я шел по городу, и в меня летели бутылки и стулья, мат. Мы сами агрессию не проявляли, только защищались. Не было ни оружия, ни бутылок», — добавил болельщик.

Ранее The Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году, по данным авторов фильма, собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.

BBC сняла фильм о том, как российские футбольные фанаты угрожают англичанам



