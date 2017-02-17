Ольга Подчуфарова: На лежке была уверена, что закрыла все мишени

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова оценила свое выступление на первом этапе женской эстафеты в Хохфильцене, в которой сборная России заняла десятое место.

- Не сказать, что я довольна, но функциональное состояние намного лучше, чем было на прошлой неделе, — приводит слова россиянки наш корреспондент Иванна Никольская. — Сейчас у меня было самое оптимальное самочувствие, если сравнивать с предыдущими гонками, в которых я здесь участвовала. Не получилась стрельба ни на лежке, ни на стойке. Лыжи работали здорово. Благодаря этому удалось держаться среди лидеров на первом круге. Ни на что списывать не могу свой результат. На что готова, то и показала.

- Что случилось на стрельбе? Из-за чего допускали ошибки?

-На первой стрельбе не прошел габарит, что вышло на второй — не знаю. Работала в хорошем рабочем ритме. Честно говоря, на лежке была уверена, что закрыла все мишени. Когда увидела промах, очень удивилась.

- Почему эта гонка в функциональном плане вышла самой простой? Не угадали с выходом на пик формы?

- Мы приехали сюда из Италии. В этом плане спустились ниже, там работали на более серьезной высоте. Перед смешанной эстафетой на пристрелке меня просто трясло, я не понимала, что происходит. Пробирала дрожь в ногах, что очень редко бывает. Так что свою роль тут сыграла акклиматизация. Повторюсь, мы там работали на высоте 1400 метров. А здесь высота — 1000 метров. Однако могу говорить только за себя, - рассказала Подчуфаровав интервью «Матч ТВ».

