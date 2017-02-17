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Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции университетского стадиона в Омске

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Омский филиал Главгосэкспертизы России закончил проверку достоверности определения сметной стоимости проекта реконструкции стадиона при Сибирском государственном университете физической культуры и спорта.

Проект будет реализован в рамках исполнения Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016 - 2020 годы».

Эксперты пришли к выводу, что расчеты, содержащиеся в сметной документации, представленной после доработки, соответствуют нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией. Сметная стоимость определена достоверно, заключили эксперты Главгосэкспертизы России. Ранее, в декабре 2016 года, Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий, подготовленных для данного объекта.

Стадион Сибирского государственного университета физической культуры и спорта предназначен для занятий студентов университета легкой атлетикой и футболом. В процессе реконструкции устаревшие конструкции будут заменены на новые, соответствующие требованиям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). В ходе работ будут обновлены футбольное поле, беговые дорожки, прыжковый сектор, сектор толкания ядра, сектор для бега с препятствиями стипль-чез, площадка для сдачи нормативов ГТО, трибуны на 100 мест и здание вспомогательных помещений с раздевалками, душевыми и санузлами.

Покрытие беговых дорожек, легкоатлетических секторов и площадки для сдачи нормативов ГТО будет изготовлено из монолитного полиуретанового материала, отличающегося морозо- и износостойкостью и отвечающего высоким стандартам в области обеспечения травмобезопасности спортсменов. При этом оно будет выполнено по современным технологиям, обеспечивающим необходимый баланс динамических параметров, что позволит спортсменам добиваться лучших результатов.

Также на стадионе будет установлено современное легкоатлетическое оборудование, электронные системы судейской связи и хронометража. Финансирование реконструкции стадиона осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта был основан в 1950 году. Среди выдающихся выпускников университета - трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко, серебряный призер Олимпийских игр, вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Чащина и другие известные спортсмены.


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