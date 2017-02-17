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Алексей Олейник: Навыки футболиста дают Митриону мощь и взрыв в поединке с Емельяненко

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который состоится 19 февраля в Сан-Хосе.

- Навыки футболиста дают Митриону мощь и взрыв. Это люди, которые могут очень сильно вперед толкать. У него сильный взрыв. Это очень мощные ребята, как быки - вперед они могут пронести очень хорошо. Я сейчас тоже работаю в Америке, у нас ребята из футбола, они очень сильны в аспекте взрыва, аспекте мощи. Федору нужно работать по своему плану, у него сумасшедший опыт и им надо пользоваться, не замешкаться, - сказал Олейник в интервью «Р-Спорт».

Добавим, что после возобновления карьеры «Последний Император» провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.

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