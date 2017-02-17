Светлана Слепцова: Немного захлебнулась из-за того, что погналась за Джимой

Елена Пидгрушная: На трассе мне казалось, что все болельщики поддерживали меня: и украинские, и немецкие, и российские

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная поделилась впечатлениями после эстафеты на чемпионаты мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что украинки заняли второе место.