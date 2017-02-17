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Светлана Слепцова: Немного захлебнулась из-за того, что погналась за Джимой

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российская биатлонистка Светлана Слепцова поделилась впечатлениями после эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что россиянки заняли десятое место.

«Всегда ставлю максимальные задачи, хотела отработать пять из пяти, но не получилась стойка. Немного захлебнулась из-за того, что погналась за Джимой. На стрельбе мне не хватало дыхания, приходилось долго стоять. Состояние не оптимальное, было сложно. Такие погодные условия, но лыжи работали очень хорошо», - цитирует Слепцову «Матч ТВ».

Напомним, выиграла эстафету сборная Германии.

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