Светлана Слепцова: Немного захлебнулась из-за того, что погналась за Джимой
Российская биатлонистка Светлана Слепцова
поделилась впечатлениями после эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия).
Напомним, что россиянки заняли десятое место.
«Всегда ставлю
максимальные задачи, хотела отработать пять из пяти,
но не получилась стойка. Немного захлебнулась из-за того, что
погналась за Джимой. На стрельбе мне не хватало дыхания,
приходилось долго стоять. Состояние не оптимальное, было сложно. Такие
погодные условия, но лыжи работали очень хорошо», - цитирует Слепцову «Матч
ТВ».
Напомним, выиграла эстафету сборная Германии.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически