Корея рассчитывает принять 20 миллионов туристов в год Олимпиады-2018

Об этом заявил в интервью «Советскому спорту» Пак Чольхён, глава департамента по Олимпийским играм «Пьонгчанг-2018»Национальной организации туризма Кореи.



- В 2016 году Южную Корею посетили 17 миллионов240 тысяч человек, это был рекордный показатель. Наша цель на 2018 год состоит в том, чтобы побить этот рекорд и привлечь 20 миллионов туристов, - сказал Пак Чольхён.



По его словам, для руководства Кореи важной целью является «равномерное развитие и распространение инновационной инфраструктуры на всей территории страны: строительство дорог, железнодорожной системы, стадионов и сопутствующей инфраструктуры. С момента начала подготовки к Олимпиаде было создано большое количество рабочих мест. Повышение ценности локального бренда даст возможность увеличить частные инвестиции, а также качественно улучшит развитие индустрии отдыха и спорта».

На национальном и региональном уровне проведение Олимпиады будет способствовать, прежде всего, укреплению бренда страны, у Кореи появится возможность вступить в число развитых стран и укрепить дипломатические отношения по линии спорта.