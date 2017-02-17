Болельщики «Арсенала» бойкотируют ответный матч ЛЧ с «Баварией»
Болельщики лондонского «Арсенала» приняли решение бойкотировать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», сообщает The Independent.
По информации издания, болельщики массово сдают билеты на ответный матч, который пройдет в Лондоне на «Эмирейтс» 7 марта.
Фанаты «Арсенала» хотят показать свое недовольство игрой футболистов и работай главного тренера Арсена Венгера.
Сообщается, что болельщики призывают француза не продлевать контракт с клубом, который заканчивается летом этого года.
Напомним, первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами завершилась победой «Баварии» с разгромным счетом 5:1.
Матч
Голы
Роббен 11 (1:0). Санчес 30 (1:1). Левандовски 53 (2:1). Алькантара 56 (3:1). Алькантара 63 (4:1). Мюллер 88 (5:1).
Состав
Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Видаль, Алькантара, Роббен (Рафинья, 88), Алонсо, Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86)
Арсенал: Оспина, Бельерин, Гиббс, Косьельни (Паулиста, 49), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Коклен (Жиру, 77), Джака, Айвоби (Уолкотт, 65), Санчес
Незабитые пенальти
Санчес (Арсенал), 29
Предупреждения:
Хуммельс, 26; Лам, 83 - Мустафи, 15; Санчес, 33; Джака, 60
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция