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Владимир Гомельский: В матче с «Зенитом» армейцы потеряли уверенность в себе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Гомельский: В матче с «Зенитом» армейцы потеряли уверенность в себе
Источник: ПБК ЦСКА

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о поражении ЦСКА от «Зенита» (77:90) в матче Единой лиги ВТБ.

– ЦСКА проигрывал «Зениту» по ходу матча 25 очков. Найти контригру против тактики «Зенита» москвичам так и не удалось. Если бы Василий Карасев не снял в концовке основных игроков с площадки и не выставил бы русскую пятерку, которая сыграла -10 за 1 минуту и 45 секунд, то разрыв в счете был бы больший.

На этот матч Карасев сменил тактику игры в защите. Его установка, как я предполагаю, была такая: не позволить соперникам набирать легкие очки. В случае, когда соперник обыгрывает опекуна и может создать численное преимущество в атаке, может пройти под щит – нарушать на нем правила до момента наступления фазы броска. Известно, что ЦСКА не очень хорошо играет против команд с жесткой защитой, особенно показательны матчи против «Фенербахче» в Евролиге. Тактика себя оправдала полностью. Армейцы потеряли уверенность в себе, нервничали и много сами нарушали правила, стремясь играть в ответ жестко. А Сергей Карасев, как сын и один из лидеров команды выполнял указания отца и тренера, вот и набрал три быстрых персональных замечания, – написал Гомельский.

После 16 матчей ЦСКА лидирует в Единой лиге ВТБ, одержав 14 побед. «Зенит» занимает третье место – 13 побед в 16 матчах.

Матч

Зенит - ЦСКА - 90:77

Место и дата

16 февраля 20:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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