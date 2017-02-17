Ирина Старых: Обидно, что мы опустились так низко, но это эстафета

Россиянка Ирина Старых прокомментировала итоги женской эстафеты в Хохфильцене, где сборная России заняла десятое место.

- Обидно, что мы опустились так низко, но это эстафета, выступление всей команды. Я никогда ничего плохого партнерам не говорю в таких случаях, потому что мы — одно целое. С девочками друг друга всегда поддержим.

- Не было желания пробежать четвертый этап?

- Распределением занимался тренерский штаб, поэтому наше мнение тут не учитывалось. Нас конечно выслушали, но я сказала: «Куда поставите, там и побегу». Насчет других не могу сказать.

- Учитывая большой проигрыш команды, с каким настроением выходили на старт?

- Надежды всегда есть. На старт вышла с мыслями, что нужно сделать все возможное, отработать с максимальной отдачей. В этот раз у меня все получилось, я довольна своим этапом. Последний круг получилось хорошо пройти, потому что впереди у меня были три соперницы, мне хотелось их достать, - цитирует Старых «Матч ТВ».